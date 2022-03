Fortetting eller forsøpling?

Her kan det bli over 5000 nye boliger i Trondheim. Det er bare ett stort problem

Saken oppdateres.

Jeg antar at bildet fra Odins veg på Nidarvoll taler for seg. Slik blir det seende ut når en tilsynelatende, uhemmet utbygger får «boltre» seg med tilslutning fra et like, tilsynelatende, uhemmet bygningsråd i Trondheim med Roar Aas, Elin Marie Andreassen og Marte Løvik i spissen.

Er du blant dem som fortsatt har litt luft og trivsel rundt deg i ditt boligområde, men likevel synes at det blir for mye, så vet du hvem du skal gi din stemme til høsten 2023. Påminnelse vil komme.

