Skulle jeg visst om denne fristen når politiet selv ikke gjorde det?

Jeg syns det er beklagelig at politiet nå ikke kan starte en etterforskning av St. Olavs hospital i drapssaken hvor Cathrine Sand døde. Dette på grunn av at Statens Helsetilsyn brukte to år og tre måneder på tilsynsrapporten, og foreldelsesfristen hos politiet er to år. Det er jo ikke sikkert at det hadde blitt en anmeldelse, men det får vi nå heller aldri vite.

Da politiet skulle vurdere å etterforske sykehuset, var det allerede for sent Etter drapet på Cathrine Sand (39) i 2019 fikk St. Olavs hospital kraftig kritikk av Statens helsetilsyn. Da politiet nylig skulle vurdere å starte etterforskning av sykehuset, var saken foreldet.

Jeg har snakket med både advokat og fagpersoner som har sagt at de sjelden har sett en så knusende tilsynsrapport. St. Olav fikk sterk kritikk og de konkluderte med at helsehjelpen som ble gitt til den drapsdømte var uforsvarlig. Men også andre etater, for eksempel politiet, blir nevnt fordi det ikke finnes noe samarbeid mellom de forskjellige instansene. Jeg kontaktet politiet et par ganger før drapet skjedde uten å bli tatt på alvor eller få noe som helst hjelp. Derfor syns jeg det gjør vondt å lese politiadvokat Hans Vangs uttalelser i Adresseavisen 21.03.22 hvor han etter mitt syn bagatelliserer at de ikke har vært oppmerksom på foreldelsesfristen med ordene: «Der glapp vi».

Faren til drepte Cathrine: Alle varsellamper lyste rødt ukene før drapet I november 2020 ble en 47-årig mann tiltalt for drapet på min datter. Skyldspørsmålet var klart, og mannen ble dømt. Men elefanten i rommet gikk fri. Både drapsmann og offer var underlagt tvungent psykisk helsevern. St. Olav hadde ansvaret for dem begge.

For meg føyer dette seg inn i rekken av uheldige ting som har foregått i denne saken. Ingen tar ansvar, og ingen prøver heller å legge ansvaret over på noen andre. Politiadvokat Vang uttaler også at det var riktig av politiet å vente på rapporten fra Statens Helsetilsyn. Han sier også at jeg som verge kunne ha anmeldt St. Olavs hospital. Om politiet deretter hadde tatt ut en siktelse før foreldelsesfristen, hadde den blitt brutt.

Hvis man skal anmelde et helt foretak må man ha bra dokumentasjon og det fikk vi i denne rapporten. Vi måtte bare vente i over to år. Et av ankepunktene i rapporten var nettopp at pårørende/verge ikke hadde fått all informasjon de hadde krav på. Det er vanskelig å anmelde noe man ikke har oversikt over. Skulle jeg ha visst om denne foreldelsesfristen hos politiet når ikke politiadvokaten gjorde det?

- Cathrine hadde vært i live om St. Olav hadde gjort jobben sin Både faren til drapsofferet Cathrine Sand (39) og drapsmannens (48) søster synes det er tungt å lese tilsynsrapporten hvor St. Olav får sterk kritikk.

Jeg går ut fra at denne foreldelsesfristen ikke er av nyere dato, men i denne saken blir det hele avfeid med «Der glapp vi». Jeg vil minne politiadvokat Vang på at vi her snakker om et ungt liv som har gått tapt. Et ødelagt liv og to familier som står sammen og prøver å forhindre at dette skjer igjen. Jeg vil ikke spekulere for mye i hvorfor saken har tatt så lang tid men man gjør seg sine tanker.

Men denne saken bør ikke bli glemt! Håper den kan brukes som skoleeksempel på hvordan tvungen psykisk helsevern ikke skal fungere. Og på hvor fatale konsekvensene kan bli!

Adresseavisen kjenner innleggsforfatterens identitet.

