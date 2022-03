Vi gretne, gamle hipstergubber

Saken oppdateres.

Trygve Lundemos smått ovenfra og ned-kommentar «Sommer med gamlinger,» der han fikk gitt uttrykk for at trøndere er træge fordi Scorpions skal til byen. Og at han smetter ut av dassen på bensinstasjonen på Berkåk når P4 spiller Totos «Hold the Line», ga meg en ubehagelig – men nødvendig – selvinnsikt. Min kommentar kan således leses som en selvpiskende botsøvelse lik munken Silas i Da Vinci-koden.

Jeg har selv begått den synd å skrive noe lignende som Lundemo, da Def Leppard, Kiss og A-ha skulle gjeste byen for noen år siden. Og jeg angrer. I ettertid har jeg skjønt at Stein Vanebo, som står bak det meste av storkonserter her, sannsynligvis kan langt mer om booking enn undertegnede. Og at for å trekke de virkelig store artistene, må man også bygge en grunnmur som viser at byen faktisk har et kulturtilbud og er attraktiv for artister å legge veien innom. Vanebo har tross alt fått Bruce Springsteen og Metallica til byen, to av verdens største innenfor hver sin sjanger. Aldrende? Ja visst, men ingen vil si at de ikke har relevans.

Vanebo gjør noe viktig for byen vår. Men hva er Lundemo og undertegnede annet enn halvgamle, gretne hipstergubber som produserer elitistiske, bedrevitende og arrogante kommentarer? Lundemo skriver blant annet: «Vi kan jo lure på hvorfor konsertarrangørene henter så mange slike band til Trondheim. Iron Maiden, Def Leppard og Kiss var her før koronaen, og folk er fortsatt ikke lei.» Hvorfor ikke? Alle disse tre bandene står som bautaer i populærkulturen, enten man liker musikken eller ikke.



Jeg var selv på Iron Maiden, en fantastisk konsert med et band som hele tiden lager plater av ypperste kvalitet, hvilket er mer enn man kan si om en av Lundemos helter, Bob Dylan. Lundemo forklarer også belærende hvem Toto og Deep Purple er til den oppvoksende generasjon. Jeg tror han undervurderer dem. Jeg tror langt på vei de fleste, uansett alder, vil gjenkjenne riffet på «Smoke on the Water.» Og hva er blant studentenes høydepunkter under Uka? Kids og DDE.

Musikkpolitiet synes altså at Scorpions er en gjeng utdaterte dinosaurer som skal synge oss træge trøndere inn i sommernatten; trøndere med duskemokasiner og skinnvest. Bajazzogenerasjonen der vi gutta minnes tiden da vi hadde mer hår på hodet enn på ryggen. Jeg tror det kan bli litt av en natt, jeg. Så får vi som ikke liker det, heller sette på en plate av Joy Division og mimre om den gangen vi var unge, triste menn som bar verdens vekt på våre skuldre. Og la andre folk kose seg som best de kan.

