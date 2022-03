Akvarium kan bli byens nye attraksjon

Saken oppdateres.

Når turister eller trondhjemmere søker på nettet for å se hva byen har å by på, er det relativt få tilbud for barn. Man kan besøke Vitensenteret eller la seg imponere av Nidarosdomen, eller kanskje ta en tur i Pirbadet, når man allikevel er her.

En god attraksjon er en som frister turistene til å besøke Trondheim for å besøke nettopp den plassen. En som appellerer til barn, unge og voksne og er størst, best og mest spennende. Ikke bare her, men i hele Norden. Ja, kanskje best i hele Nord-Europa. Muligheten til å lage en slik attraksjon har vi nå. Og vi vil kanskje aldri får den igjen!

Ladejarlen videregående skole, tidligere Det maritime skolesenter i Trondheim, ble bygd i 1957–1964. Der hadde vi skoler for maskinister, navigasjon, tekniske fag, kjølemaskinister, fiskerifag, kokker og stuerter. De forskjellige linjene er flyttet til andre skoler eller nedlagt. Bygningene har stått tomme siden 2017.

Trondheim har nå en enestående mulighet til å få nytt liv på Ladehammeren. Vi benytter en bygning med høy arkitektonisk verdi og unik plassering med det eksteriøret som ligger der, og fyller det med et moderne akvarium. Her skal de besøkende få se de lokale fiskeslag, oppdrettsfisk som laks, ørret, torsk, ål og hummer, andre skalldyr, tang og tare, kråkeboller m.m.

Trondheims sterke maritime tilknytning, kunnskapsmiljøene på Sintef Ocean og NTNU og den store fiskeindustrien i regionen tilsier at byen burde hatt et akvarium av den typen vi finner i Bergen og Ålesund. Både Nyhavna og byen trenger en slik attraksjon og Ladejarlen passer perfekt. Den gamle maritime skolen befinner seg nært sentrum, ved havet og flere bydeler som gjennomgår en enorm vekst og som trenger attraksjoner som drar byutviklingen i riktig retning.

Et akvarium med fokus på kunnskap, miljø og forskning i tett samarbeid med NTNU og Sintef kunne inspirere barn og unge til fremtidens løsninger på plastforurensing, oppdrett, klimavennlig sjømat og energiproduksjon til havs. Et akvarium på Ladejarlen kan også huse en god fiskerestaurant, kunne gi god avkastning gjennom billettsalg og ikke minst bidra til byen gjennom økt turisme.

Hvis kommunen i tillegg går inn i et samarbeid med sjømatprodusentene i regionen som har enorme økonomisk muskler og interesse av å løfte frem det maritime næringslivet, kan dette bli et gjennomførbart prosjekt. Vi må sikre at Ladejarlen forblir i offentlig eie, og gjennom et godt samarbeid mellom kommunen, forskning og regionens nåværende og kommende sjømatindustri, kan Trondheim få en flott attraksjon som byen kan være stolt av.

