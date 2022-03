Død over norsk paraidrett. Nesten i hvert fall

Saken oppdateres.

Paralympics i Beijing er over, og det er på tide å oppsummere. Fire gull er det beste i vinterlekene på 20 år, men det er takke være en enkel mann. Jesper Saltvik Pedersen sikret seg og Norge fire gull. Kongen av alpint er det bare å bukke for. Og for idrettens ledere, takke for.

For om vi ser bort ifra Pedersen, er det mildt sagt tynt. Pedersen tar fire gull og ett sølv. Ser vi bort fra han, har Norge fått ett sølv og en bronse i Beijing. Det bør bekymre norske idrettsledere. Til sammenligning fikk krigsherjede Ukraina elleve gull og totalt 29 medaljer mot Norges syv. Og som sagt, så er dette Norges beste vinter-Paralympics på 20 år.

Man skulle kanskje tro det kom et etterspill i media, men det lar vente på seg. Greit, det er andre vesentlig viktigere ting å bry seg om i disse dager. Det er likevel påfallende hvor stille det er fra ellers så kritiske sportskommentatorer som Birger Løfaldli i Adressa og Leif Welhaven i VG.

Om dette hadde vært resultatet fra OL, så hadde nok ikke kritikken latt vente på seg. Det virker nesten som om Paralympics har en stilling i Norge som noe imellom litt koselig inspirasjonsporno og et freakshow som går på tv innimellom, i grunnen ganske sjeldent. Og kun på NRK 2. Men ærlig talt, vi er forbi tiden hvor man applauderer parautøvere på dette nivået bare for å delta. Dette er toppidrett akkurat som idrett for funksjonsfriske, og bør behandles på samme måte.

For spørsmålet bør bli stilt, hvorfor har vi ikke klart å hevde oss kollektivt som en vintersportsnasjon i paraidretten? Hvorfor tar kun én utøver gull for Norge i Paralympics? Hvilke konsekvenser for det for hvordan man organiserer paraidretten i Norge?

Man kan sikkert peke på mange. Staten burde lagt til rette for bedre ledsagerordninger osv. Men til syvende og sist er det norsk idrett som har ansvaret for toppidretten. Å sikre gode resultater i idretten, er ikke, og skal heller ikke være, statens oppgave. Det er idretten selv som må sørge for det.

Om RBK eller Manchester United gjør det dårlig, diskuterer man trenerskifte høylytt. Når skijentene ikke leverer, kommer det samme spørsmålet opp. Uten sammenligning for øvrig, er det på tide å diskutere norsk paraidrett kritisk – uten silkehansker på.

