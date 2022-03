Hvor blir det av hjelpen som er lovet flyktningene fra Ukrainia?

Saken oppdateres.

Etter en lang reise til Polen for å hente foreldrene til kona, blir jeg forbløffet over beredskapen og organiseringen i Trondheim. Jeg har sett mye på min reise til Ukrainas grense. Utallige kvinner og barn som kjemper uten å miste motet og barn som vandrer rundt uten å vite hvilken fremtid de får. Og veldig mange frivillige som møter opp og hjelper så godt de kan.

Soldater i gatene, våpen på veiene. Utdeling av mat, klær, medisiner og transport ser ut til å fungere mer eller mindre bra. Det er ikke en enkel oppgave siden det er utrolig mange som trenger hjelp umiddelbart. Polske myndigheter ser ut til å gjøre det de kan med god hjelp av frivillige fra alle land, men de trenger hjelp.

Det er ikke mange flyktninger som har kommet til Trondheim. Etter å ha sett alt det som gjøres i Polen, hører jeg våre myndigheter love støtte og rask hjelp. Kommunene vil få bosettingstilskudd så snart flyktningene er registrert og UDI har fattet et vedtak, sies det blant annet. Flyktningene skal få hjelp, politikerne går ut i mediene og lover å ta ansvar. Alt skal gå bra og rask – vi er forberedt og organisert.

Og så møter jeg realiteten. Og den føles som en vegg. Politiet i Trondheim greier ikke engang å registrere de få som kommer hit. Etter å ha ringt for å avtale møte for registrering, får jeg vite at de tar kontakt senere for å avtale tid, men det kommer til å ta tid. Jeg spør: hvor langt tid, dager?

Svaret kommer forbløffende, det blir nok noen uker. Registrering er nøkkelen til hjelp, støtte, tilgang til helsetjenester, medisiner osv. Men nøkkelen ligger godt skjult inne i byråkratiet, mens de som trenger det må bare vente. Jeg vet hjelp kommer og jeg stoler på at vi i Norge skal ta ansvar, men er det ikke på tide å få opp farten?

