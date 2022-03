Nå trenger RBK tid

Saken oppdateres.

Det bobler overalt. Rosenborg vinner ikke treningskampene. Mange er bekymret og svært mange er utålmodige. På nett og på Facebook. RBK skal og må vinne, i dag, i morgen, serien, treningskamper. Uansett. Situasjonen er umulig. Bodø/Glimt brukte mange år dit de er nå. Liverpool minst tre år. Manchester United sliter. Det glemmer vi. Nye banner planlegges og supportere roper på blod. Hele styret må gå. Laget er ungt, og de må lære hverandre og utvikle samspillet over tid. I 2022 er 1-3-tap godt nok. Da bør vi være fornøyde.

Det pågår en storstilt verving av nye medlemmer. Målet er muligens å hente inn Tore Strømøy som ny styreleder. Støttespillerne tror at en styreleder kan løfte laget opp på toppen igjen. Hva med treneren og sportsdirektøren? Hva med spillerne som for tiden ikke finner hverandre? Skal Tore fikse det også? Styreleder skal jo ikke være den viktigste i sportslig. Styreleder skal sikre en god organisasjon og ha full kontroll på økonomien. Arbeide langsiktig.

En del medlemmer er også svært kritisk til RBK kvinner og fusjon. Dette er fanget opp av de store sponsorene også, som er bekymret over motstanden. Da blir flere bekymret for at sponsorene «blander seg inn». Det oppleves utidig. Dersom en bedrift velger å bli sponsor, så er det en hensikt, et mål med det. De ønsker å bli profilert med en god merkevare og hente anerkjennelse i markedet for det. Ingen er sponsor for å putte penger inn i noe som ikke har effekt for bedriften. Når sponsorer opplever at mange av de nye medlemmene er tvilsom til fusjon med RBK kvinner, oppleves det som en trussel mot deres ønske om samfunnssyn og positive profilering. Da er det lov å si fra.

Fusjon mellom RBK og RBK kvinner er jo enormt positivt. Massa synergier å hente, forsterkning av merkevaren og politisk veldig viktig. I tillegg kan det bli slik at det er RBK kvinner som henter heder og ære til Lerkendal i 2022. Det er flott. Når RBK om et år eller to igjen kommer på toppen, har vi to lag som bringer heder og ære til Lerkendal. Ga blir det enda mer penger å bygge lag med. Det er fremtid i dette. RBK er egentlig enormt heldig som har et kvinnelag som er så dyktige.

Nå blir det medlemsmøte 24. mars hvor synergiene med fusjonen kan letes frem og settes på arbeidsplanen. Glimrende! Deretter er det årsmøtet hvor alt skal avgjøres. Da får vi håpe roen senker seg over Lerkendal. At vi unngår unødvendige benkeforslag som kun skaper uro, og at vi kan ønske RBK kvinner velkommen til familien. Vi medlemmene kan nå sikre RBK arbeidsro, og vi må synliggjøre vår tålmodighet. Vi man ikke la misnøye og personlige ambisjoner stå i veien for fremtiden.

