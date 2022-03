BoA-tilbudet: «Dette var ikke nytt for oss»

Tor Erik har vært redd for å dø - nå hedres han for å ha reddet to andres liv

Tor Erik har vært redd for å dø - nå hedres han for å ha reddet to andres liv

Saken oppdateres.

Mandag 21. mars diskuterte kontrollutvalget i Trondheim kommune, kommunerevisjonens rapport om bo- og arbeidsforholdene for utviklingshemmede (BoA-tilbudet). Konklusjonen var at kommunen har sviktet de svakeste.

Helse- og velferdsdirektør Dehlis kommentarer var gjentatte ganger at «dette var ikke nytt for oss» – et svar som er mildt sagt oppsiktsvekkende. For det første antyder det at kommunen ikke hadde trengt å bruke tid, penger og energi på denne rapporten. For det andre innrømmer hun at administrasjonen har visst om forholdene uten å gjøre noe med dem. For det tredje slår det beina under tidligere påstander om at behovene for boliger kom overraskende på kommunen. For det fjerde må det bety at administrasjonen har unnlatt å fortelle om disse manglene til politikerne – skal vi tro ordføreren.

LES OGSÅ: – Endelig er bekymringene våre hørt

Den alternative sannheten er nok at administrasjonen lojalt har fulgt de politiske føringene de har fått fra ordføreren og hennes støttespillere. Disse føringene har vært at kommunen har viktigere ting å bruke penger på enn på BoA, selv om levekårene for utviklingshemmede er sterkt kritikkverdige. Vi som er foreldre til utviklingshemmede, har over år skrevet innlegg, demonstrert og prøvd å få politikerne i tale for å fortelle om forholdene. Ottervik har vært utilgjengelig, eller lukket ørene.

I Dehlis kommentarer var det også et par andre formuleringer som bekymret meg. «Dette skal vi se på» og dette «handler ikke bare om økonomi». Spesielt vil man «se på» organisasjonsstrukturen av ledere og mellomledere på enhets og avdelingsnivå. Én uttalelse fra Dehli satte jeg pris på: Man vil arbeide for bedre planlegging av boliger. «Vi vet jo hvor mange utviklingshemmede som vil ha behov for boliger».

Også dette har vi som vi foreldre påpekt i årevis. Det er da viktig at man ikke bare lager en oversikt over hvor mange nye boliger man trenger, men også hvor mange boliger man trenger for de som har vært plassert i dårlige eller institusjonspregede boliger. Også disse bør få tilbud om å flytte i mindre bofellesskap. Jeg håper virkelig at Dehli gjør alvor av å lage en helhetlig plan.

LES OGSÅ: – Denne saken er noe av det verste jeg har sett

LES OGSÅ: Brukerrådet for BOA: Saken «Jakob» er ikke et enkeltstående tilfelle

Som foreldre skjønner vi at det etter så mange år med skakkjøring, ikke finnes noen «kvikk fiks» av problemene i BoA, men la oss få se konkrete eksempler på at det går rette veien. Ikke kast blår i øynene på oss og politikerne med å snakke om omorganiseringer.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !