Er det seigpining eller unnfallenhet Nato bedriver?

Saken oppdateres.

En heroisk president har stått frem som en stor motivator for de ukrainske soldatene og gitt håp til det ukrainske folk. Til tross for motpartens overlegenhet i militært personell og utstyr, så har ingen gitt opp å forsvare sitt land. Av en befolkning på 44 millioner så har kun tre millioner flyktet fra landet, og det er hovedsakelig kvinner, barn og gamle mennesker. Disse flyktningene har etter strabasiøse dager med begrenset tilgang på vann og mat, kommet frem til et naboland og fått den hjelpen de så sårt trengte.

De som er igjen opplever bombing av boligområder, skoler, barnehager og sykehus hver eneste dag og natt. De må stort sett oppholde seg i tilfluktsrom og kjellere hele døgnet. Og hadde flyktningene lite med vann og mat, så har disse så å si ingenting. President Volodymyr Zelenskyj har flere ganger bedt Nato om hjelp til å stenge luftrommet slik at bombingen kunne opphøre, men han har snakket til døve ører.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg er redd for at Nato da blir dratt inn i krigen, og det kan det hende han har rett i. Da er det bedre ifølge generalsekretæren at vi bivåner det hele fra utsiden, og får presentert alle lidelser som det ukrainske folk må tåle i aviser og i radio og TV-nyheter.

Hvordan kan Nato ha samvittighet til å la denne massakren skje? Jeg er sikker på at om innbyggerne i de land som er medlemmer av Nato hadde blitt spurt om vi skulle hjelpe Ukraina med å stenge luftrommet, så hadde majoriteten svart ett klart ja!

Krigen har nå vart så lenge og russerne har nærmest blitt tatt på senga og er overrasket over størrelsen og kampviljen til det ukrainske forsvaret, som har ført til at russerne har lidd store tap av soldater og utstyr. Som følge av manglende fremgang har russerne derfor blitt tvunget til å endre strategi, og det er fare for at krigen vil eskalere. Mange eksperter på militær strategi, spesielt russisk og Putin-kjennere har advart mot akkurat dette. De er redde for at Russland vil endre sin strategi til en utmattelsesstrategi, som de har god erfaring med fra krigene i Tsjetsjenia og Syria.

Denne strategien øker risikoen for hensynsløs bruk av våpen, og vil føre til en økning i drap på sivile, økte ødeleggelser av ukrainsk infrastruktur og intensivering av den humanitære krisen, advarer de. Professor Jo Jakobsen ved NTNU mener Putin vil bruke såkalt beleiringsstrategi, som består av kontinuerlig bombing av byer for å knekke krigsviljen til ukrainerne. Hvis dette blir en realitet, vil Nato også da avstå fra å stenge luftrommet?

Dette er noe Nato må ta innover seg, og hvis dette scenario blir en realitet, må de være beredt til å komme Ukraina til unnsetning. Nå har det ukrainske folk lidd nok! Hvis ikke despoten i Kreml snart tar til fornuft, som er meget usannsynlig, får vi håpe at noen andre gjør det og får despoten fjernet. Hvis ikke er jeg redd for at tredje verdenskrig ikke er langt unna. Det verste er å oppleve det overgrepet som et land blir utsatt for og den unnfallenhet naboene viser, dette er ikke annet enn seigpining av det ukrainske folk.

