Agnes-saken og «friskmeldingen» av dagens tjenesteapparat  

Saken om Agnes Waade, slik den er skildret av Tore Strømøy i NRK, har opprørt mange. Flere har stilt spørsmål om vi kan stole på at offentlige tjenester fanger opp og sikrer funksjonshemmede menneskers rettigheter. I det siste har det kommet innlegg fra både Statped og forskere innen sosialt arbeid og barnevern, som mener at det som skjedde med Agnes ikke ville kunne skje i dag.

Vi er dessverre i sterk tvil om slik optimisme er på sin plass.

Overgrep, systemsvikt, svært forsinket hjelp, og hatkriminalitet hører ikke fortiden til. Det samme gjelder holdninger til mennesker med funksjonsnedsettelser. Spesielt gjelder dette den tause antakelsen om at problemer funksjonshemmede i bunn og grunn skyldes funksjonsnedsettelsen deres og ikke at det er noe feil ved måten vi organiserer samfunnet vårt på. Oppgjøret med et slikt syn kunne gjerne vært mye tydeligere i Tore Strømøys fremstilling av livet til Agnes, for, Agnes sine utfordringer var ikke en følge av at ørene hennes hørte mindre enn ører flest, men av at hun ble krenket, diskriminert og sviktet på det mest grusomme av andre mennesker. Ikke bare av overgripere som utnyttet hennes sårbare situasjon, men også - og det er like ille - av mennesker som hadde plikt til å oppfylle hennes lovbestemte rettigheter til selvsagte ting som utdanning, sosial trygghet - og ikke minst språk.

Det siste blir lagt godt merke til av de som har norsk tegnspråk som sitt viktigste og kjæreste språk. Norsk tegnspråk et unikt språk som ikke står tilbake for norsk talt språk. De som snakker tegnspråk vet at de kan tenke og uttrykke seg om hva det skulle være på dette språket, akkurat som andre kan med et talt språk. Da Agnes var liten rådet oppfatningen at norsk tegnspråk var fakter og bevegelser som aldri kunne være et verktøy for tanken og langt mindre fortjente betegnelsen språk. I dag vet vi bedre, men fremdeles behandles og omtales norsk tegnspråk i mange sammenhenger som noe mindreverdig som døve «trenger» fordi ørene deres ikke virker.

I de fleste innlegg som har kommet i etterkant av Agnes-saken, har man gått omveier rundt å nevne tegnspråk som en sentral ressurs for barn med hørselsnedsettelser. Dette er kanskje i seg selv et tegn på at vi ikke er kommet så langt som vi gjerne vil tro. Mange foreldre til døve barn oppfordres av ulike tjenesteytere til å satse på talespråk og «kommunikasjonstrening», ikke tegnspråk. Mange opplever å bli hindret fra å delta i tegnspråklig skole og barnehage med begrunnelse i kommuneøkonomi. Sentrale steder der tegnspråk ble brukt og overlevert til nye generasjoner – skoler med mulighet for lengre opphold i tegnspråklig miljø - har blitt lagt ned. Større tegnspråklige barn kunne tidligere møte likesinnede og danne et fellesskap på veien mot å bli selvstendige voksne på et trivelig botilbud på Saupstad. Dette tilbudet valgte Statped å legge ned.

Verdien av å sikre døve barn adgang til et rikt språkfellesskap er det ikke så mange som ser. Til tross for formelle rettigheter er den praktiske muligheten døve barn har til å gjøre tegnspråk til et av sine nære og kjære språk, sterkt begrenset. Der man ikke orienterer seg mot forståelsen at det å være døv er å være et potensielt medlem i et tegnspråklig fellesskap, er det bare plass til det individuelle og ensidige vanskefokuset på barnets ører. Da gjøres døvhet igjen til et individuelt problem barnet helst bør overvinne ved å tilpasse seg på talespråklige premisser, ikke omvendt.

Til tross for optimismen signalisert fra andre deltakere i denne debatten, mener vi at det er all grunn til å betvile at alle barn med hørselsnedsettelser får den hjelpen de skal ha i dag. Å utelukke at historien til Agnes kan gjentas i dag, er derfor farlig og individualiserer det samfunnsproblemet mangel på oppfyllelse av rettigheter er. I stedet for å håpe at alt er bra nå, bør vi alltid ha en kritisk og spørrende holdning til de velferdstjenestene vi støtter oss på.

