Hurra for kommunen og lederne

Ja, hva skulle vi ha gjort uten dem i koronaperioden? Og da skulle det bare mangle at de får ekstra bonus og fridager slik at de kan ta seg igjen. Selv om ledere har lønn som tilsier at de har lederansvar, så fortjener de dette.

Jeg foreslår at alle sykepleiere, alle i hjemmehjelpen, alle renholdere og andre som også har tatt en ekstra tørn i denne perioden, innkalles for å stå æresvakt for lederne. Det er selvsagt også på plass med applaus og hurrarop i samme anledning.

For det sto jo ingenting i artikkelen i Adresseavisen at disse gruppene har gjort seg fortjent til noen form for bonus eller ekstra fridag. De har vel bare gjort jobben sin og har fått lønn som fortjent. Eller er det fra kommunens side kalkulert med at de får sin lønn i himmelen?

Men man skal ikke forbauses over noe lenger, men denne gangen ble jeg kvalm av å lese om bukken og havresekken i moderne utgave. Hadde jeg vært leder, hadde jeg sagt fra meg dette hvis ikke de ansatte fikk tilsvarende. Det ville en god leder ha gjort.

