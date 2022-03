Nye Veier og fartsgrensen på E6

NTNU-studie: - Kriser er et dårlig tidspunkt for fornybar omstilling

Trygve Lundemo har i Adressa 24. mars en kommentarartikkel om at det koster å kjøre fort. Det er det ingen tvil om. Ut fra utredninger fra Statens vegvesen koster det anslagsvis 50–75 millioner kroner pr. kilometer ved å øke planlagt fartsgrense fra 90 til 110 km/t. Dessuten vil det oftest være mulig å redusere tap av matjord og å unngå verdifulle landskap ved å bygge med reduserte krav til kurvatur.

Nye Veiers forslag til ny E6 fra Kvål til Gyllan er bare utredet for fartsgrense 110 km/t, og foretrukne forslag til alternativ har store miljømessige konsekvenser. Melhus kommune har allerede vedtatt en reguleringsplan utarbeidet av Statens vegvesen for E6, basert på 90 km/t. Kommunen bør kreve av Nye Veier at de utarbeider et alternativt forslag basert på 90 km/t. Det interessante er hvor mye en kan spare av kostnader og verdifull natur ved å renonsere på hastighetene.

Hittil ser det ut for at fartsgrense 110 km/t har vært «hellig» for Nye Veier. Nå har de nylig lagt fram en plan for ny E6 mellom Berkåk og Ulsberg på 90 km/t for å spare penger. De bør følge denne tankegangen også til sine øvrige prosjekter.

