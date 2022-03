Oppsigelsen av Eftedal er et spark mot Nordsjødykkerne

Det ser ut for at en fartsgrense 110 km/t har vært «hellig» for Nye Veier

Forsker Ingrid Eftedal har vært fast ansatt på NTNU så lenge hun finansierte egen forskning. Så ble hun syk og fikk ikke søkt om forskningsmidler. Nå er hun blitt sagt opp etter 13 år i forskerjobben. Ingrid Eftedal forsker på dykkermedisin og blant annet på helsa til nordsjødykkere. Hun er såkalt fast ansatt på eksterne midler. Det betyr at hun har fast jobb på NTNU så lenge hun greier å finansiere sin egen forskning og lønn til seg selv og forskergruppa.

Jeg betrakter denne oppsigelsen som et spark mot alle nordsjødykkerne som ofret sitt liv for oljeindustrien. Dykkerne i Nordsjøen sprengte grenser da oljefeltene skulle bygges ut på 1970- og 80-tallet. Det var et veldig spesielt miljø. Flere uker i strekk med ensomme, lange arbeidsøkter i et trangt dekompresjonskammer på dyp vann ned mot over 300 meter. Det var arbeidshverdagen for de første dykkerne i Nordsjøen. Skulle oljen opp, måtte dykkerne ned.

Å være nordsjødykker, var et svært risikabelt yrke. Dødsfall og ulykker var langt hyppigere blant dykkerne enn for resten av offshorenæringen på 70-tallet. Den første tiden på Nordsjøen hadde yrkesdykkerne en ulykkesstatistikk som var hinsides alle andre yrkesgrupper det er naturlig å sammenligne med. Har ikke det norske samfunnet råd til å beholde dette viktige forskningsmiljøet?

Trondheim har hatt et internasjonalt ledende forskningsmiljø på nordsjødykkere siden 80-tallet. Nå er Ingrid Eftedal den ledende forskeren i det lille miljøet i Trondheim, men NTNU skroter miljøet i en tid hvor denne forskningen fremdeles er svært viktig. Dette må få politisk etterspill.

