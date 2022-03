Tiltakspakke mot prissjokket

NTNU-studie: - Kriser er et dårlig tidspunkt for fornybar omstilling

Saken oppdateres.

Folk med lave og vanlige inntekter opplever et prissjokk. Norge avventer, mens andre land viser handlekraft. Akkurat nå er det ingen tvil om hva den viktigste oppgaven for Norge er: Det er nødvendig at vi i Norge strekker oss langt og gjør det vi kan for å bidra til Ukraina, i møte med Russlands brutale invasjon. Vi må bidra med så mye vi kan av humanitær innsats, medisinsk hjelp og bosetting av flyktninger. Her har regjeringen vist handlekraft og også tatt imot gode innspill fra oss på Stortinget. Det er fint å se at det går når det trengs.

LES OGSÅ: – Får vi ikke dekket kostnadene, så ryker 95 arbeidsplasser

Krigen i Ukraina får i tillegg en del konsekvenser for resten av verden og vår verdensdel. Den forsterker en del utviklingstrekk som har vært i gang lenge, som energiprisene, og setter i gang nye. Høy vekst i drivstoffprisene, økte matpriser og mer. Det er nå nødvendig at det treffes tiltak som gjør at dette ikke rammer for hardt. Alt dette kommer nå på toppen av en pandemi hvor forskjellene har økt. De rikeste har økt sine formuer samtidig som mange har vært arbeidsledige og mistet inntekt.

I tillegg har vi hatt flere måneder med svært høye priser i deler av landet, noen av dem uten noen som helst strømstøtte. Rødt har foreslått en tiltakspakke på Stortinget; en midlertidig pakke som kan innføres før vi forventer at regjeringen gjør mer midlertidige grep i det reviderte statsbudsjettet som skal virke fra sommeren av.

LES OGSÅ: Politikere prater og prater

Drivstoffprisene har skutt i været. De har et prisnivå som nå ofte er høyere enn man regnet med de ville bli med den økte Co₂-avgiften frem mot 2030, som Solberg-regjeringens klimamelding la opp til på 2000 kroner pr. tonn Co₂. Rødt foreslår to grep innen transport. Vi vil fjerne vegbruksavgiften midlertidig, som kutter syv kroner av bensinprisen og fire av dieselprisen. Også vil vi ha halve priser på all kollektivtransport, tog inkludert, slik at det blir billigere å velge alternativet til bilen for de som kan.

Prisene på mye mat har skutt i været. Vi foreslår å halvere matmomsen, som vil gi 6,5 prosent lavere matpriser over hele fjøla. Vi gjentar kravet om å innføre en makspris på strøm på 35 kr/kwt. Målrettet til barnefamiliene foreslår vi å øke barnetrygda med 300 kroner per barn mellom seks og 18 år disse månedene.

LES OGSÅ: MDG-topp vil at det skal bli billigere å fylle tanken

I tillegg er det endelig på tide at det gjøres noe med energieffektivisering, gjennom ordninger du ikke trenger å være rik for å benytte deg av. De har det blitt færre av, og vi foreslår en ekstraordinær pott på 250 millioner som kan gi støtte til varmepumper. Det vet man at er effektivt, men det har blitt kuttet.

Vi håper regjeringen ser behovet for dette. Skadene ved høy inflasjon er reelle, men en begrenset pakke vil holde igjen effekten. I tillegg kan man se på tiltak som økt skatt på de største formuene eller å droppe noen av de største investeringsprosjektene til staten som er planlagt fremover være tiltak som holder igjen veksten i økonomien. Det er urimelig om vi havner der at det bare er de med lave og vanlige inntekter som må betale prisen for å holde unna inflasjon.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !