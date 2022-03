Ukrainske Olga: Jeg ville dra til Ukraina, kjempe og ofre livet mitt

To nye landslagsløpere dropper NM-sprinten

Saken oppdateres.

For en måned siden startet Russlands føderasjon krigen mot Ukraina. Hver dag blir jeg stilt et veldig enkelt spørsmål: «Hvordan har du det»? Så la meg svare.

Den første uken i krig. Hele min verden har falt i grus. Jeg kunne ikke finne ut hvordan jeg skulle leve, hvordan elske, hvordan jeg skulle smile. Jeg var ikke sikker på om jeg kom til å smile igjen. Jeg kunne ikke kontrollere følelsene mine, tårene mine, sinnet mitt.

Jeg gikk rundti en fredelig by og spurte meg selv «hvordan kan folk late som ingenting skjer, hvordan kan de ha det gøy mens folk i Europa dør, når fascismen er tilbake i verden, sterkere enn noensinne?». Jeg kunne ikke slutte å sjekke nyhetene, jeg måtte ha telefonen min med meg døgnet rundt. Ingen søvn, ingen hvile. Jeg vil dra til Ukraina, lage molotovcocktails, plukke opp et våpen, kjempe, beskytte, ofre livet mitt. Men jeg er mor. Jeg trenger å være sammen med barnet mitt.

Andre uke. Jeg overførte alt mitt sinne og makt til den humanitære saken, hjelp med lastebilene, men også privat. Kontakt med folk i Ukraina, hjelpe til med å finne de rette forbindelsene, dele informasjon. Og hjernen min eksploderte.

Jeg lå i sengen i stillhet, ikke i stand til å bevege meg, ikke stå oppreist. Kroppen min ville ikke lytte til meg. Jeg følte meg så håpløs, så meningsløs. Jeg følte meg skamfull fordi jeg var sliten. Jeg kunne ikke la meg bli sliten, mens folkene mine, familie, venner, fylket slet. Jeg skammet meg over at jeg ikke er der, kan ikke gjøre mer, jeg gjør ikke nok. Så spurte datteren min: «Mamma, slutt å se på TV, vær så snill. Når du ser på det, er du trist og gråter».

Tredje uken. Jeg begynte å innse at familien min trenger meg. Vennene mine trenger meg. Jeg trenger meg selv også. Jeg trenger å fortsette å leve, elske, smile. Jeg prøvde å minne meg selv på hva som var viktig for meg før krigen. Jeg husket drømmene mine, målene mine i livet, livet mitt selv. Jeg er ikke klar for å gi opp alt, så jeg tok meg sammen og reiste meg fra sengen. Sakte forsøkte jeg å gå tilbake til livet mitt, sakte prøvde jeg å gå tilbake på jobb, treningssenter og det sosiale livet.

Hvor vanskelig er det? Utrolig nok. Uvirkelig. Hver dag, stor innsats av meg selv. Men jeg kan ikke gi opp, jeg kan ikke miste meg selv. For meg, for barnet mitt, for landet mitt.

Fjerde uken. Jeg blir vant til den nye virkeligheten, og det skremmer meg veldig. Jeg kommer tilbake til meg selv, mer i stand til å konsentrere meg om andre ting, bedre i stand til å kontrollere meg selv. Noen ganger til og med for å fjerne min fulle oppmerksomhet fra krigen. Men, hjertet mitt er knust. Det gjør vondt. Fysisk.

Jeg begynte å tro at vi alle har en sjel, fordi jeg vet hvor vondt det gjør. Uansett hva. Uansett i hvilket øyeblikk. Denne smerten går ingen vei. Du bare begynner å leve med det. Ta deg av det. Respekter det. Prøver å være sterkere enn det. 30 dager med krig. Og jeg føler en utrolig, magisk forbindelse mellom alle ukrainere, hele nasjonen min. Vi er ett stort hjerte, vi er samlet som aldri før og vi vil holde stand. Vi kjemper alle på hver vår måte. Gir opp, det er ikke ukrainsk, det er ikke meg. Slava Ukraini!

Olga Berge er fra Poltava i Ukraina der hun har foreldre, slektninger og venner. Hun har de siste fem årene bodd i trygge Trondheim med en trønder til mann og en liten datter. Olga jobber på Britannia hotell der hun utdanner seg til vinkelner. Innlegget har stått på Olgas Facebook.

