Hvorfor er ikke Ullmann på sokkel?

Man blir ikke profet i eget rike heter det, og det har vel Liv Ullmann fått merke til gagns. I forbindelse med at hun nylig ble tildelt æresoscar som første norske person noensinne, mener Adressa (allerede?) at hun fortjener hyllest i verdensklasse. Det kan man være hjertens enig i, og det ser ut til at det er hyllesten og glansen fra andre (mer kultiverte?) deler av verden hun må nyte, hvis det er viktig for henne med slikt mens hun lever.

For: verken Trondheim, som når det passer seg sånn, smykker seg med å være hennes hjemby, eller Oslo, som Norges hovedstad og sentrum for både «mainstream» og «smal» kultur, har funnet henne verdig noe annet enn medieomtale i form av mer og mindre hyggelige portretter. Eller mer innbringende for medier, mer og mindre pikante historier om hennes privatliv.

Hjallis, Arve Tellefsen og Nils Arne Eggen er derimot eksempler på at i Trondheim, der kan man faktisk bli profet i eget rike, bare man er sportsinteressert. De tre nevnte troner på hver sin sokkel her i byen – alle avduket så hovedpersonene stolt kunne bivåne det. Det må for ordens skyld nevnes at Tellefsen også spiller fiolin og er litt kjent utenfor Norges grenser, så da er det jo greit.

Aud Schønemann, Wenche Foss og Johanne Dybwad – alle er flotte eksempler på kulturformidlere på sokkel i Norge, men merk: i Oslo. Med all respekt – hvem har hørt om Dybwad, Foss og Schønemann utenfor Norges grenser? Kirsten Flagstad er vel et hederlig unntak når det gjelder verdensberømte norske kvinner, men hennes sokkel kom opp lenge etter hennes død, også den i Oslo.

Jeg mener selvfølgelig at vi må bejuble og oppsøke alle statuene nevnt over, og andre hedrede landskvinner og -menn på sokkel, men det er vel ingen overdrivelse å si at kjønnsbalansen er – skal vi si skjev? Jeg har fått med meg at forslaget om Liv Ullmann på sokkel i Trondheim har kommet i Adressa ved flere anledninger tidligere – til en respons i form av øredøvende stillhet og uten synlig resultat.

Om noen anledning skulle passe, er det vel denne, etter at hun (avisene skriver «vi») har fått en æresoscar. Som ikke-trønder spør jeg: Når skal Liv Ullmann bli profet i eget rike og få den hederen og æren hun fortjener? Jeg foreslår, dog ikke som den første: Sett Liv Ullmann på sokkel på Liv Ullmanns plass i Trondheim sentrum – gjerne utenfor Trøndelag Teater!

