Tilstanden i konsertbyen er mye mer variert

Trygve Lundemo gir i kommentaren «Sommer for gamlinger» et skråblikk på sommerens konsertprogram. Der gjenbruk ellers er ansett som både miljøvennlig og kult, endrer tonen seg raskt når en kommer til musikk. Det er enkelt å plukke de lavthengende fruktene og harselere med at 80-tallsheltene inntar byen. Men det er jo også en fare for at blikket blir så skrått at en ikke får med seg hele bildet.

Heldigvis er tilstanden for konsertbyen Trondheim betraktelig mer variert. Gjennom hele året arrangeres det konserter fra de minste scenene til de store, med både nye og etablerte artister. I sjangre du liker, misliker eller ikke engang har hørt om. Det arrangeres konserter for deg som vil sitte med noe godt i glasset og lytte, og for deg som vil stå på første rad og synge med, eller for deg som befinner seg et sted imellom. Men felles for dem alle er at du får oppleve kultur i nåtid og i fellesskap.

Etter to år med pandemi er det ekstra godt å være tilbake. Vi kan igjen kjenne spenningen i salen før artisten går på, gleden mens konserten pågår og diskusjonen mellom folk etter siste tone er spilt, kanskje med en liten skuffelse over at det ikke var én låt til. Vi husker alle de gode konsertene vi har sett, og vi vet at opplevelsen blir større av at det deles med andre.

Derfor er vi utrolig glade for at vi endelig kan ønske velkommen tilbake. At vi endelig kan tilby den store bredden av konserter uten restriksjoner. At vi endelig kan møtes og oppleve sammen igjen. Vi gleder oss til å se dere!

