Tungvint å fornye pass

Måtte reise 20 mil og to ferjer for å fornye passet

Saken oppdateres.

Vi er et pensjonistpar som fikk beskjed om at passene våre måtte fornyes innen seks måneder. Ja, det kan vel ikke være så vanskelig å ordne det, tenkte vi, ettersom vi fikk beskjed om å gå inn på nettet å ordne med timer der. Vi kunne til og med bestille langt fram i tid, i god tid før seks måneder var passert. Det prøvde vi å gjøre, men ingen timer var ledige fram i tid, verken i Trondheim eller andre steder i Trøndelag.

Vi fikk beskjed fra politiet om at de «legger ut timer», men det krever jo at du stadig må følge med for å sjekke om det dukker opp en ledig time et sted. Dette prøvde vi i flere dager og uker, men uten å lykkes. Til slutt så vi at Ørland politistasjon var de eneste som hadde ledige timer fram i tid, men for å komme dit må du ta to ferjer og kjøre 20 mil tur/retur Trondheim/Brekstad. Dette gjorde vi og kunne ta det som en tur, ettersom vi har fri på dagtid. Vi fikk også en flott tur i det vakre landskapet på Fosenhalvøya.

Til tross for dette er det vanskelig å forstå at man ikke kan få bestilt en time til passfornyelse i den byen man bor i innenfor et rimelig langt tidsperspektiv. Tidligere kunne man enkelt bestille time til nytt pass pr. telefon, eller gå innom Trondheim politistasjon å trekke en lapp og sitte og vente for å få en time. Det var ikke vanskelig i det hele tatt, og dette er for ti år siden.

Det er drøyt å forvente at folk må reise rundt i Norge der det er ledig kapasitet for å få fornyet passet sitt. Ikke alle har anledning ti å ta seg fri en hel dag, eller betale merkostnadene dette innebærer.

