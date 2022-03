Hva om krav til mer miljøvennlige byggeprosjekter hadde stått øverst på agendaen?

Måtte reise 20 mil og ta to ferjer for å fornye passet

Statsråd Ola Borten Moe har de siste dagene gått hardt ut i media mot kostnadsnivået i store statlige byggeprosjekter i universitetssektoren, inkludert campusprosjektet på NTNU. Som styremedlem for de vitenskapelig ansatte på NTNU synes jeg fremgangsmåten er bekymringsfull og lite visjonær. Campusprosjektet er allerede betydelig nedskalert med en design-to-cost ramme. Det gjør at risikoen for kostnadsoverskridelser ikke rammer staten, men NTNU. Det er ulike meninger om hvorvidt campusprosjektet løser NTNUs fremtidige behov, og den diskusjonen skal jeg ikke adressere her, spesielt fordi det gjenstår å se hvordan nye kutt vil påvirke prosjektet.

Det er mulig at noen velgere synes det er forfriskende med en statsråd som kommer med skarpe beskjeder om milliardkutt via media i stedet for først direkte til de involverte aktører. Men som Forskerforbundets Wallin skriver i sitt innlegg i Universitetsavisa mandag, signaliserer Borten Moe dessverre at universitets- og høgskolesektoren mest er en stor utgiftspost, og den samfunnsøkonomiske nytten i form av utdanning og forskning vektlegges ikke.

Jeg støtter selvsagt ikke sløsing med statlige midler, og jeg kjenner heller ikke noen som vil forsvare unødvendig pengebruk i sektoren. Derimot har vi andre store utfordringer som jeg hadde forventet at statsråden var opptatt av. Jeg hadde håpet at Borten Moe jobbet hardt for å gi oss vilkår som gjør oss bedre rustet til å bidra til å løse det grønne skiftet, til å utvikle enda bedre undervisning og til å konkurrere på en global forskningsarena.

Vi vet at klima – og miljøpåvirkningen fra byggesektoren må betydelig ned for å nå miljømålene for 2030 (jf. stortingsmelding 13 (2020-2021)). Jeg hadde derfor forventet at ministerens engasjement og utspill i forhold til statlige byggeprosjekter ville være på strengere klima- og miljøkrav, heller enn ensidige og lite konkrete kostnadskutt. Et sterkere påtrykk fra statsråden i forhold til redusert miljøpåvirkning i byggeprosjekter, ville ha vært mer forståelig og fremtidsrettet.

Dette betyr ikke at ikke byggeprosjekter skal følges opp og evalueres kritisk fra statsråden og at budsjetter ikke skal overholdes. Jeg håper at Borten Moe fremover vil jobbe sammen med NTNU for at dette skal lykkes, og i mindre grad skape usikkerhet og komme med kritikk via media og Facebook. Jeg håper statsråden vil være visjonær for sektoren og i større grad sette søkelys på klima- og miljøkrav i byggeprosjektene.

