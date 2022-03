Ikke alle som bor i Boa er utviklingshemmet

Mange mener at det de gjør er galskap: - Vi vet at vi står foran mye arbeid

Debatten om kvaliteten på Boa (Bo- og aktivitetstilbudet) går i trønderske medier titt og ofte. Det preges av stor misnøye fra både pårørende, brukerorganisasjoner og også ansatte i Boa. Det gis klart uttrykk for at kommuneledelsen, både den administrative og den politiske, ikke evner å forstå de grunnleggende behovene i denne delen av helse- og omsorgssektoren i Trondheim kommune.

En litt annen faktor debatten preges av i mine øyne, er bruken av ord. Og spesielt et ord går igjen fra alle kanter: «Utviklingshemmet». Tygg litt på det ordet. Jeg heter Fredrik, er 31 år og er på autismespekteret. Jeg er selv en del av Boa (Heimdal Boa) gjennom å bo i det privat etablerte Sameiet Uvas på Tiller i Trondheim. Uvas står for Unge voksne med Asperger syndrom. I dette huset er vi fire voksne på autismespekteret. Og ingen av oss har diagnosen utviklingshemmet.

Jeg må nå ta et oppgjør med denne ordbruken. For det å karakterisere alle beboere i Boa som utviklingshemmet, det er både stigmatiserende og bidrar til uriktig oppfatning av oss som utgjør Boa. Ja, det bor mennesker i ulike boliger i Trondheim Boa som har diagnosen utviklingshemmet. Men det er ikke slik at det gjelder absolutt alle. Derfor er det dypt problematisk at man i debatten kategorisk bruker dette ordet om Boa som helhet.

Det er heller ikke slik at man må ha diagnosen utviklingshemmet for å kunne motta denne tjenesten fra Trondheim kommune. Man mottar dette gjennom å ha ulike og sammensatte behov for bistand i hverdagen. Alt ifra enkle ting til mer kompliserte utfordringer.

Jeg er redd denne konstante bruken av «utviklingshemmet» skaper misforståelser om Boa og oss som er en del av dette tilbudet. Og også hva dette tilbudet faktisk går ut på. Det er jo ikke slik at ansatte tørker oss i baken eller mater oss. Det er et sammensatt tilbud, der det handler om alt ifra bistand ved gjennomføring av husstell til psykososialt arbeid med mer. Tilrettelegging av hverdagen og aktiviteter på fritiden.

Så jeg som er beboer i Boa, jeg må be flere av partene i denne debatten om å jobbe med å endre sin beskrivelse av beboere i Boa. Å sette alle oss beboere her i samme bås. Det undergraver oss og gjør alle en bjørnetjeneste.

I tillegg finnes det jo også ulike grader av diagnosen utviklingshemmet. Noe som man også bør ha i bakhodet. Så vær så snill, endre ordlyden og ta hensyn til at det er et stort mangfold av mennesker i Boa. Ikke alle deler samme utfordring eller behov. Vi er alle individer som har dette tilbudet med ulike livssituasjoner. Det er ikke så vanskelig.

