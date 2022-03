Migrenepasienter sendes til 12 ukers smertehelvete 

Måtte reise 20 mil og ta to ferjer for å fornye passet

Migrene er dessverre en vanlig sykdom, og svært mange har sterkt nedsatt livskvalitet på grunn av sykdommen. Frem til 2019 styrte kronisk migrene livet mitt, med opptil 25 dager i smertehelvete på en måned – og tilsvarende antall sykedager.

Etter å ha prøvd absolutt alt av medisiner og behandling, var gleden stor da medisinen Aimovig kom på markedet. De månedlige sprøytene med Aimovig til 5500 kroner ble først betalt av egen lomme, men ble starten på et nytt liv uten grusomme smerter. Etter lang ventetid kom endelig godkjenningen om blå resept i 2019. Mot slutten av hver sprøyteperiode når medisinen var på vei ut av kroppen, har jeg fortsatt dager med migrene. Så det er ingen tvil om at medisinen virker!

Vi er heldigvis mange som har fått hjelp. Dessverre har Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) sett at bruken av Aimovig og tilsvarende medisiner har økt, og de har konkludert med at det er for dyrt for staten! De vil derfor innføre et tre måneder langt opphold i behandlingen for å vurdere om medisinen virkelig hjelper.

Helfo sier: «Vedtak om individuell stønad er tidsbegrenset til 18 måneder. Senest 18 måneder etter behandlingsoppstart må pasienten gjennomføre en behandlingspause på 12 uker. Dette er for å sikre at diagnosekriteriene for kronisk migrene fortsatt er oppfylt. Behandlingspausen må så gjentas hvert tredje år».

Hvilke andre sykdommer krever behandlingspause på 12 uker hvert tredje år? Finnes det et medisinsk grunnlag for denne vanvittige regelen? Vet de hvordan det er å leve med migrene? Skal vi lide i tre måneder for å bevise at vi trenger medisinen? Er det greit fordi migrene er en typisk kvinnesykdom? Hvilke andre kronisk syke må ta en behandlingspause for å bevise at de fremdeles er syke?

Dessuten, har HOD vurdert de reelle økonomiske konsekvensene av behandlingspausen? Sykefraværet vil trolig øke voldsomt både i oppholdet og etterpå. Det er faktisk en risiko for at effekten avtar etter et behandlingsopphold.

Jeg fører hodepinedagbok for å dokumentere antall migrenedager og medisinering. Siden oppstart av Aimovig viser denne at jeg har svært lite migrene, men den siste uka før ny sprøyte øker antall migrenedager. Likevel må jeg utsettes for tre måneder med smerter for å bevise det jeg har dokumentert. Det er en fullstendig sjokkerende behandling av departementet. Er ikke vi migrenepasienter vanlige folk som regjeringen var så opptatt av?

