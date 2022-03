Pass-skandalen

Måtte reise 20 mil og ta to ferjer for å fornye passet

Dette er en lederkommentar fra avisa Innherred 30. mars 2022.

Skal man le eller gråte over at politireformen, som skulle gjøre politiet mer robust, fører til endeløse køer til passkontoret?

For ganske få år siden kunne vi gå innom lensmannskontoret i Levanger for å ordne pass til familien.

Så ble tjenesten sentralisert til Verdal. Ideen var å gjøre polititjenesten mer «robust». Lensmannskontorene i Levanger og Verdal var hver for seg visstnok for små til at en slik tjeneste kunne opprettholdes.

Men heller ikke dette var nok. Ideen om robuste tjenester førte til at tjenesten deretter ble flyttet til Steinkjer. Moderne pass er visstnok er så teknologisk avanserte at man trenger et helt fagmiljø for å utstede dem. Dette er vanskelig å forstå for vanlige folk, men hva annet kan man gjøre enn å sette seg i bilen og kjøre til det store fagmiljøet? Pass må man jo ha.

Nå må folk i Levanger og Verdal kjøre helt til Kolvereid hvis man vil ha pass. Det er kun der det er timer ledig innen rimelig tid, og selv der må man vente til 20. april. Skal man ha pass ved nærmeste passkontor, i Steinkjer, får man vente til 19. juli. Altså i slutten av fellesferien. Stakkars de som har tenkt seg på ferie i juli.

Dette rammer særlig familier med barn. Mens passet er gyldig i ti år for alle voksne, er det gyldig kun i to eller tre år for barn under 10 år. For familier med flere barn, kan det bli årlige turer til passkontoret. Dette er et problem i seg selv, men særlig når reisen til passkontoret må planlegges bedre enn selve ferieturen.

Nå har i tillegg bedriften Thales, som produserer selve passene, fått trøbbel. De sliter med feil i produksjonen, og opplyser at det er råvaremangel til passbøker. Les det en gang til. Råvaremangel. Til passbøker. Det er så man gnir seg i øynene. Justisminister Emilie Enger Mehl har denne uka kalt inn bedriften til krisemøte. Det er vel og bra, men ministeren bør også styrke sin egen politietat, slik at folk på Innherred slipper å kjøre til Kolvereid for å ordne seg pass.

Etter to år med pandemi, er det tragikomisk hvis folk må avlyse sin tredje sommerferie.

