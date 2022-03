For mange på sokkel?

For første gang over 300 000 studenter i Norge: Én gruppe sto for halvparten av økningen

Saken oppdateres.

Etter at Liv Ullmann fortjent nok ble tildelt en oscarpris, ble det i Adressa etterlyst en statue av henne utenfor Trøndelag Teater. Forslaget ble begrunnet med at Arve Tellefsen, Hjalmar Andersen og Nils Arne Eggen alle hadde fått sine statuer i byen vår mens de ennå levde og lever.

Liv Ullmann har sikkert fortjent samme oppmerksomhet som de andre. Men er det riktig at hver generasjon trøndere skal sette sin tids fremste på pidestaller. Trondheim har en tusenårig historie, hvordan skulle det sett ut i byen vår hvis våre forfedre skulle hedre sine samtidige med statuer?

«Om hundre år er all ting glemt» heter det, så la det bli med det. Og for all del, ikke sett opp statuer av vår kjendiser mens de ennå lever. For kort tid siden ble det avduket en statue av en meget kjent skiskytter i hans heimbygd. I disse dager med krigen i Ukraina har han valgt ikke å kritisere Putin, er han verdt en statue? Trondheim skal forhåpentligvis eksistere videre i tusen år. Hva med etterslekten, blir det plass til deres statuer?

