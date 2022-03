ISFiT er mangfold i praksis

Føreren fortalte at han hørte en «klikkelyd». Like etterpå lå bilen på taket i ei grøft

Jeg gleder meg. Jeg gleder meg virkelig til å delta på kommende alumnitreff for ISFiT den 2. april. For, finnes det noes mer mangfoldig enn ISFiT i Norge?

Hele ISFiT er tuftet på at en kultur som skaper kontakter der studenter fra hele verden får motivasjon og rom til å utvikle sine og andres ideer og interesser. Gjennom arrangementet som spenner seg over nesten to uker samles rundt 500 studenter fra hele verden over 11 dager for dialog på tvers av landegrenser for å bidra til en fredeligere verden.

ISFiT har vært med på å gjør en forskjell for unge mennesker verden over gjennom å skape dialog og sette dagsorden. Fra Berlinmurens fall til korrupsjon.

Adresseavisen mener Denne Trondheims-festivalen er en av de viktigste i Europa Noen av de mest sentrale debattemaene i verden blir diskutert i Trondheim denne uka. Den internasjonale studentfestivalen Isfit er en styrke for byen.

Å være på ISFiT er å møte verden. I mange deler av verden representerer studenter viktig politisk kraft i utvikling mot demokrati og ytringsfrihet. ISFiT er i så måte et dannelses prosjekt for studenter som ønsker å lære utenfor biblioteket og forelesningssalen i møte med mennesker fra andre deler av verden. Gjennom ISFiT kan man faktisk være med på å diskutere og utforme hvordan verden bør se ut. Det er hva ISFiT med sitt mangfold gjør. Den er med på å gjøre verden mindre, festivalen åpner opp for dialog og kontakt med mennesker fra hele verden. Det er mangfoldet i ISFiT som gjør arbeidet interessent. Her er det en arena som tar opp krevende spørsmål som helse, handel og korrupsjon vanskelige spørsmål diskuteres og ytterligånde standpunkter utfordres. Her bygges det annet hvert år en internasjonal landsby som bare skal fungere en kort periode. Kjernen er meningsmangfold i form av dialog og kommunikasjon.

Tenke det, ville det – og lykkes. Mangfold handler om det som skaper forskjeller mellom oss mennesker. Samtidig handler det også om å møte forskjellene med åpenhet, respekt og inkludering. Første ISFiT hadde deltakere fra over 46 land, og det siste ISFiT hadde deltakere over 100 land.

Jeg ble selv hentet inn av Gyrd Steen som mente ISFiT ikke var visjonært nok, ikke tenkte internasjonalt nok og ikke var nytenkende nok. Hva er det som får noen til å hente inn et ukjent menneske som ikke kjenner de sosiale kodene i studentmiljøet, som knapt hadde norske venner som 22-åring? Kan det være mangfoldet i universitetsmiljøet i Trondheim og troen på at en dark horse kan bringe noe nytt til bordet? At det ukjente kan bringe med seg noe ingen andre har tenkt.

At Sigvart Eriksen, leder for ISFiT 1999 brakte det internasjonale engasjementet et skritt lenger med Studentene fredspris viser hvilken kraft som ligger i ISFiT. For ham var det naturlig å tenke at når det finnes en fredspris for presidenter, ledere og dissidenter. Hvorfor ikke en fredspris for studenter. Studenter er tross alt ofte i første frontlinje.

Mangfold i praksis. Studentmiljøet i Trondheim muliggjør å dra nytte av kvaliteten og ressurser fra de ulike fagmiljøene. Ulike fagmiljøer har ulike arbeidsmetoder og tilnærmingsmåter. Dette gjør det igjen vanskelig å finne løsninger for alle. Når man smaler visjonære og pragmatiker kan man skape noe helt fantastisk. Der de visjonære ønsker å skrive historie og motivasjonen er å skape noe stort er pragmatikerne vel så viktige med sitt engasjement for planlegging, prosess og gjennomføring. Noen trives med stor usikkerhet og høy risiko, mens andre er opptatt av Men, på den andre siden er det sunt med konflikter da det skaper og frigjør en annen form for energi. Når man er uenige og må inngå kompromisser vil det ofte oppstå spennende og innovative ideer i spenningsfeltet mellom menneskene en organisasjon.

Og dette er kjernen i ISFiT. Mangfoldet og den systematiske jobbingen som ligger bak med drivere fra NTNU, Studentsamskipnaden, kommunen og fylkeskommunen er med på å sette Trondheim på verdenskartet. Unge studenter som tør å utfordre, som jobber for en bedre verden for unge mennesker i verden. Trondheim har klart å skape noe av det fremste vi har innen mangfold. Å skape et rom der mennesker fra forskjellige kulturer og land møtes til debatt og menings-brytning.

