Fellesforbundets byggfagsavdelinger er klare til streik

Vi ser til Trondheim for ny modell for et seriøst arbeidsliv

Fellesforbundets byggfagsavdelinger i Trondheim er nå i gang med å mobilisere til streik. Tillitsvalgte ute i bedriftene jobber for å legge til rette for at en streik i byggebransjen skal bli så effektiv og kraftfull som mulig. Vi er klare til kamp fra den 5. april!

Minstelønna må opp på 85 prosent av gjennomsnittlig lønn. Byggebransjen har den senere tid utviklet seg til et marked styrt av lavlønnskonkurranse. En Fafo-rapport fra 2021 viser at både antall og andel lavlønnsjobber har økt betraktelig innenfor bygg og anlegg i en periode på ti år. Dette er jobber som er betalt mindre enn 85 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Samtidig må det komme på plass seriøsitetsbestemmelser som gjør at bedriftene, ved bortsetting av arbeid, må velge underentreprenører eller bemanningsbyrå. De må betraktes som anstendige, med lønns- og arbeidsvilkår lik resten av bransjen og tariffavtale med fagforening med innstillingsrett. Dette er seriøsitetsbestemmelser som sørger for at bortsetting av arbeid ikke fortrenger faste ansettelser i bedriftene, og at lavlønnskonkurransen i byggebransjen stoppes.

Samarbeidet om akkordsystemet i sin helhet må styrkes. Akkordsystemet er et partssamarbeid som fremmer produktivitet, riktig bemanning og en rettferdig lønn på byggeplasser i hele landet. Vi erfarer i dag at arbeidsgivere ikke ønsker å bidra til samarbeid for at akkordsystemet skal styrkes. Dette er merkelig med tanke på at akkordsystemet er det mest produktivitetsfremmende lønnssystemet vi har. Heldigvis vet vi at interessen blant våre medlemmer øker for akkord.

Sammen går vi forberedt til årets tariffoppgjør! For å få til en kursendring i byggebransjen må vi få gjennomslag for våre krav, og dette er vi klare til å gå i streik for!

