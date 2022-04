Flytting av jord vil bli den nye normalen

Vi ser til Trondheim for ny modell for et seriøst arbeidsliv

Vi ser til Trondheim for ny modell for et seriøst arbeidsliv

Saken oppdateres.

I Adresseavisen 17. mars ble det skrevet en sak om vårt prosjekt «Okstad Park», der det på avisens forside igjen belyses at det er «økt press på matjorda» i Trondheim. Vi som har arbeidet med prosjektet «Okstad Park» i mange år ønsker å knytte noen kommentarer til dette med jordvern, jordflytting og nydyrking.

«Jordvern» er et begrep som blir brukt om det å beskytte forekomstene av dyrket eller dyrkbar jord, ofte omtalt som matjord. I praksis vil dette si at en ved utbygging av områder der det er matjord, vil måtte finne gode løsninger for å bevare denne jorda på erstatningsgrunn. Erstatningsgrunn er dermed det området denne matjorda flyttes til slik at den fortsatt kan gi matproduksjon. Det er dette som kalles jordflytting.

Kommunens nye plan kan gi store endringer i Trondheim: Her vil utbygger ha 1200 boliger på dyrkamark En rekke private aktører vil ha boliger i landbruks-, natur- og friluftsområder i Trondheim. På Okstad park planlegges det 1200 boliger på dyrkamark. Planene møtes med skepsis blant politikerne.

Jordflytting er ikke noe nytt. Flytting av matjord er gjennomført over flere 10-år, både i statlig og i privat regi. Det viktigste med jordflytting er at erstatningsgrunn har en kvalitet som tilsier at forholdene er rimelig like der jorda flyttes fra, og at jordflyttingen gjennomføres på korrekt måte.

Nydyrking er noe som er gjennomført i svært mange generasjoner. I grove trekk betyr nydyrking å tilrettelegge for at et område som ikke er nyttet til matproduksjon foredles. Det hugges trær, røtter og stein fjernes, det pløyes og det sås. Nydyrking av jord slik at den skal oppfylle de kriterier som er ønskelig for matproduksjon, tar lengre tid enn ved jordflytting. I utgangspunktet kan nydyrking og jordflytting nemlig være en sammenfallende prosess, der den opprinnelige matjorda legges ut på et område som er tilrettelagt for dette. Erstatningsgrunnen gjennomgår da de første faser av en nydyrking, og i et slikt tilfelle vil jorda (erstatningsgrunnen + tilflyttet matjord) være produktiv allerede året etter at matjorda er flyttet.

Uaktuelt å bygge på matjord langt fra sentrum Politikerne bør gi klar beskjed. Det er ikke aktuelt å bygge 1200 boliger på dyrkamark nesten ei mil fra sentrum.

Nydyrking er en møysommelig prosess, som også er relativt kostbar. Dette er noe av årsaken til at det ikke blir dyrket opp ny matjord. Statelige tilskudd til nydyrking er ikke store nok til at grunneiere ser det formålstjenlig. Selv om det er svært mye landbruksgrunn som kunne vært nydyrket for å øke matproduksjon, så skjer det ikke. Dette er også årsaken til at en ønsker å bevare den matjorda vi har.

Om dette med jordflytting refereres til ekspertisen, nemlig til veileder for jordflytting utarbeidet av NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) i 2017. På side 36 står det: «Arealer som i utgangspunktet er å regne som potensiell dyrkingsjord kan det i noen tilfeller også være aktuelt å flytte jord til, hvis jorda har dårlig kvalitet som dyrkingsjord. Her kan man tilføre et ploglag/ matjordlag fra areal som går tapt på grunn av terrenginngrep. Her må en rydde og fjerne stubber, deretter legger en på flyttet ploglag, og så er arealet klart for å sette plogen i jorda. Et slikt areal vil fungere likeverdig med gammel dyrka jord umiddelbart etter ferdigstillelse».

Det er dermed ingen motsetning mellom det å flytte matjord til erstatningsgrunn og det å verne områder for matproduksjon, all den tid erstatningsgrunnen er egnet og ellers ikke ville blitt dyrket. Jordvern er viktig, enten en bevarer jorda der den er, eller en flytter jorda for videre produksjon. Vi tror at flytting av jord der en av ulike årsaker berører eksisterende dyrka mark, vil være den nye normalen enten en berører store eller små areal.

Diskusjonen rundt jordvern må bli mer nyansert da debatten bør handle om muligheter og konsekvenser for matproduksjon og ikke at jord ikke kan flyttes, for det kan den, -også med godt resultat!

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her !