Mangel på servicetilbud i bydelen Ila

Vi ser til Trondheim for ny modell for et seriøst arbeidsliv

Er Trondheim en aldersvennlig by eller bare et tomt slagord?

Vi ser til Trondheim for ny modell for et seriøst arbeidsliv

Er Trondheim en aldersvennlig by eller bare et tomt slagord?

Saken oppdateres.

Bydelen Ila har etter hvert blitt en stor bydel. Jeg er født her, og i mine yngre år hadde vi mange butikker, bank, postkontor og apotek. Vi var en liten by i byen. Jeg skjønner at mange oppgaver er desentralisert slik som for eksempel Posten.

LES OGSÅ: Jorunn hindret at bydelen havnet på pinsebålet

Vi har ikke en minibank i denne bydelen her. Det jeg etterlyser, er at i denne bydelen her bor det mange voksne og en eldre befolkning. Vi har heller ikke apotek. Men vi er jo heldige som har to legesentre da. Men når vi har vært hos legen, må vi helt inn til sentrum eller på Byåsen for å hente ut medisinene vi har fått på resept.

Ikke alle her er like unge og spreke, så det hadde jo vært greit å ha et apotek i nærmiljøet i bydel vår også. På Lade har de to apotek. Ett på City Lade og ett på Lade Arena. Litt merkelig også at på Byåsen er det tre apotek. Ett på Byåsen butikksenter og ett rett over gaten. Det ligger på senteret hvor Meny ligger. I tillegg har de ett apotek på Hallset.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Gode byer trenger spor av fortid

Jeg leste i avisa at de jobber med en oppdatering av byens tilfluktsrom. Der er også Ila en bydel som ikke har tilfluktsrom med tanke på at i vår bydel bor det mange mennesker. Håper noen kan rydde opp i dette slik at denne bydelen her også kan få et tilsvarende servicetilbud som andre bydeler i Trondheim har. Både med tilfluktsrom og apotek og andre fasiliteter på samme linje med andre bydeler i Trondheim.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !