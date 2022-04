Er Trondheim en aldersvennlig by eller bare et tomt slagord?

Saken oppdateres.

Spørsmålet melder seg når det er planlagt et kontorbygg mellom den gamle skatteetaten og Vår Frues aldersboliger. Et bygg som for de som bor der, vil fjerne det meste av både sol og dagslys. Mange har ytret seg i denne saken i et håp om at hele byggesaken blir stoppet. Men uten hell. Det ser ikke ut til at våre politikere hører på det øret.

mange år siden kommunens representant og nestleder i styret for Vår Frues aldersboliger. Et godt og trygt sted å bo, og de som bodde der trivdes. Nå er denne tryggheten og trivselen i ferd med å bli revet bort. Er det noe vi som eldre trenger, så er det en god livskvalitet også i alderdommen. Dette er tydeligvis ikke vektlagt i det hele tatt når våre politikere nå har sagt ja til dette kontorbygget.

Skulle tro vi hadde mer enn nok av kontorbygg i Trondheim. Spørsmålet som også reiser seg, er om denne saken er forelagt Trondheim Eldreråd til uttalelse. Hvorledes ville de samme politikerne reagert hvis de selv hadde opplevd det samme med egen bolig. Det er noe som heter at «det er ingen skam å snu». Jeg oppfordrer derfor byens politikere om å stå opp for denne saken, slik at slagordet Trondheim, en aldersvennlig by viser seg å være en realitet og ikke bare et slagord uten innhold.

