For få kvinner på sokkel

Ja, det vil merkes om campus blir et First price-prosjekt

Er Trondheim en aldersvennlig by eller bare et tomt slagord?

Saken oppdateres.

Er ikke tidspunktet for å sette ned foten angående for mange på sokkel litt merkelig, Tor Mikaelsen? Du nevner tre, unnskyld fire. Det kommer flere, mannlige kjendiser fra nåtiden som er blitt avduket med statuer for ettertiden, og i det øyeblikket et kvinnenavn nevnes, er det plutselig for mange som er hedret og foreviget?

Forstår logikken i dine argumenter, men nå vasser man i gater oppkalt etter «store menn» og statuer av kun et vakkert kjønn: Hvilket år skal man med stolthet kunne peke tilbake på og si: «Da mine medmennesker begynte vi å hedre også store betydningsfulle kvinner med sokkel»? Personlig liker jeg både Olav Tryggvason og Torgkona, men er også enig i at det ikke må bli for mange av dem.

