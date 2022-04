Veiene inn i framtida

Ja, det vil merkes om campus blir et First price-prosjekt

Saken oppdateres.

Det har de seneste dagene utspilt seg en ordveksling om veibygging i Adresseavisen. Noen synes Nye Veier bygger for stort, og Nye Veier forsvarer seg med at de kun gjør jobben de er pålagt. Jeg er ikke i tvil om at Nye Veier gjør arbeidet sitt etter beste evne, og de evnene er beviselig gode. Utfordringen ligger i at oppgaven med å bygge veier som står seg som ferdselsårer inn i framtida, er dårlig fundert fra myndighetenes side. Nye Veier forestår et arbeid med å bygge ned natur i stor skala, matjord så vel som myr og skog, og dette er landskaper som er essensielle for våre livsbetingelser i framtida.

De store veiutbyggingene er i samme kategori som den eksplosive utbyggingen av hytteeiendommer og vindmøller. Bit for bit, og uten øye for helheten, gjør vår generasjon seg ansvarlig for ødeleggelser som våre etterkommer vil fortvile over. Det er å håpe at den aktuelle situasjonen med utfordringer i forhold til matvaresikkerhet, kan bidra til større fokus på å forvalte naturen framfor å legge den øde.

Den levende naturen, biologien, er i nød på grunn av menneskelig adferd. Sektor for sektor, veibyggere så vel som oppdrettere og industribønder, er opptatt av sin rolle og sitt ansvar for samfunnet. Samlet truer måten vi lever på i dag livet på jorda. Det hjelper ikke stort om maskineriet går på strøm.

Forvaltning er et politisk spørsmål, og det er krevende å skape politisk handlingsrom for å gjøre gode tiltak. Sulten rir oss, særlig under lønnsforhandlingene. I etterkrigstida og fram til 1980 var det framtidsoptimismen og kraftsosialismen som holdt på å kvele oss med forurensing. I dag er det ideen om at politisk styring, vern og moderasjon, som er ødeleggende fordi markedet vet best. Og markedet skal fram i 110 kilometer i timen – er politikerne blitt overbevist om av lobbyister for ulike sektorer.

Vi trenger en større offentlig samtale om vekstideologi og forestillingen om at vedvarende ekspansjon er den eneste fornuftige – enn si mulige – menneskelige samværsformen.

