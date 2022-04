Du får ikke lov å hjelpe dem!

Bit for bit er vi ansvarlige for å ødelegge for våre etterkommere

Saken oppdateres.

Se for deg at leiligheten du bor i blir bombet, bilen din brenner opp og du skjønner at du må ta med deg barna dine og komme deg vekk så raskt du kan, men du aner ikke hvor du skal dra og ditt eget land er i krig. Du må reise fra jobben, si farvel til fast inntekt og alt du har kjent som ditt normale liv frem til nå. Ja, du skjønner hvor jeg vil hen. Ukraina brenner og innbyggerne er på flukt.

LES OGSÅ: Trondheim ønsker 740 flyktninger velkommen

Noen kommer hit, men det er ikke sikkert Norge er førstevalget for en flyktning fra Ukraina. Det er dyrt og kaldt her, og det er langt hjemmefra for dem. Men de som kommer hit, trenger et sted og bo, de trenger hjertevarme, omsorg, klær og utstyr. Vi er verdens rikeste land, vi kan gi dem det, men Trondheim kommune henger etter i planleggingen.

LES OGSÅ: Starter ukraonsk barnehage og skole

Bergen har kommet mye lenger ser vi på bergenkommune.no, hvor du kan registrere boligen din for utleie og frivillige blir oppfordret til å bidra. Der har de vedtatt å bosette 1000 flyktninger, mens Trondheim kommune bare vil ta imot 300. Det ikke tilstrekkelig med boliger klare i Trondheim, men samtidig stiller private personer opp i avisa (Adressa denne uka) og ønsker å tilby rom i eneboliger og leiligheter til flyktninger som kommer hit. Dette ønsker ikke kommunen, de ønsker egen inngang og eget kjøkken. Det er en god tanke, men når flere millioner er på flukt, er det kanskje ikke mulig å gjennomføre utbygging av optimale flyktningboliger på kort tid.

LES OGSÅ: Trondheim gjør seg klar til å ta imot flere flyktninger fra Ukraina: - Vi skal kjøre opp tempoet

Men tenk selv om du var denne personen på flukt og fikk høre at du kunne kommet til et trygt land. Å få bo i en privatbolig for en begrenset periode sammen med de som eier boligen, du skal få to soverom og eget bad og tilgang på resten av huset og hagen. Men så får du høre at du kan ikke komme til dette stedet likevel, politikerne der har satt foten ned.

Du kan ikke reise til dette trygge oppholdsstedet for noen politikere har sagt at du må ha egen inngang og eget kjøkken! Vi er mange som bor i enebolig der barna har blitt voksne og flyttet, vi har gjerne også flere bad, men som oftest bare ett kjøkken som vi gjerne deler.

Under 2. verdenskrig var alle mine besteforeldre og min far som den gang var baby, på flukt fra tyskerne som brant ned hele Nord-Troms og Finnmark. De flyktet til Senja og ble ønsket velkommen av lokalbefolkningen der. Mange bodde trangt fra før i små hus, ofte med store ungeflokker og gamle foreldre boende hjemme, men de tilbød både husrom og hjerterom til mine besteforeldre for de syntes synd på de som hadde mista alt de hadde og kom i båter med kun noen få eiendeler med seg.

Jeg mener at vi skal tilby flyktninger gode boliger til alle flyktninger, men i den verste krisen må vi ha noen midlertidige løsninger. Nå som pandemien er nesten over og smittesporere og vaksinepersonell er blitt overflødige, kan kommunen hyre dem som midlertidige flyktningkonsulenter for å kontrollere at ingen flyktninger blir utnyttet eller utsatt for noe kriminelt om de blir plassert i private hjem.

Det finnes dessverre kriminelle som ønsker å utnytte sårbare mennesker i den største livskrise, dette må vi unngå, og bruke ressurser på å kontrollere. Vi må ikke la være å ta imot mennesker på flukt fra krig, vi må ønske dem med velkommen. Og også bruke frivillige ressurser, som vi er så heldige å ha masse av i denne byen.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !