Fiskedød i oppdrettsnæringen skjuler økologiske tragedier

«Flere laks enn noen gang døde en for tidlig død i norsk oppdrett i 2021». Slik starter oppsummeringen i «Fiskehelserapporten 2021». 54 millioner oppdrettsfisk døde en unaturlig død i merdene i 2021, oppsummerer Veterinærinstituttet (VI). Det tilsvarer 237 fisker hvert minutt! Fra settefiskanlegg til slakteferdig fisk dør nesten 130 millioner dyr. «Det går på fiskehelsa løs» sier VI. Dette er et stort dyrevelferdsproblem og hadde vært uakseptabelt i annen matproduksjon. Dødsårsakene skyldes særlig lakselus, som produseres i store mengder i åpne oppdrettsmerder.

Massedøden er symptom på at oppdrett er en stor trussel mot kystnatur og villfisk. Unaturlig store mengder lus betyr økt dødelighet også for villaks og sjøørret. Lakselus er den største trusselen mot sjøørret. Og en av de to største truslene mot villaks i Norge, der rømming og genetisk forurensing er den andre.

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning sier at mengden villaks som kommer tilbake fra havet til norske elver, er mer enn halvert siden 1980-tallet. Negative effekter fra lakseoppdrett er en vesentlig bidragsyter. Rømt oppdrettslaks, lakselus og infeksjoner knyttet til fiskeoppdrett er de største truslene. For sjøørret er nesten halvparten av bestandene var i dårlig eller svært dårlig tilstand (208 bestander).

Bare 20 prosent (85 bestander) var i god eller svært god tilstand. Største negative påvirkningsfaktor er lakselus, sier forskerne. Oppdrettsnæringen har bidratt sterkt til at den ikoniske villaksen nå er på rødlisten. Villaksen vil bli værende på rødlisten lenge om ikke oppdrettsnæringen endres. Hvordan det går med sjøørreten er uvisst.

Også 40 millioner rensefisk dør i merdene hvert år. Rognkjeks og ulike leppefisker settes ut i merdene for å spise lakselus. Der dør de fleste i løpet av en produksjonssyklus. Fangst av leppefisk har økologiske konsekvenser. De er mat for kysttorsk, andre fiskearter, sel, oter og sjøfugl. Når leppefisk fanges i store mengder, kan det endre økosystemet. I tillegg flyttes de over genetiske grenser.

Rensefisk fanget på Sørlandet kan rømme fra oppdrett på Trøndelagskysten og påvirker de lokale bestandene genetisk. Økologiske konsekvenser av leppefisk-fangst er ikke blitt godt undersøkt. I 2019 advarte Havforskningsinstituttet «at det må forventes uønskede effekter som følge av selve fisket etter leppefisk». Det er uforsvarlig og trolig i strid med naturmangfoldloven at fangst av leppefisk får fortsette som i dag.

Oppdrettsnæringen må endres. Dødeligheten og de økologiske konsekvensene er uakseptabel. Næringen må ikke få lov til å vokse seg enda større på bekostning av ville laksefisker og kystnaturen vår. Næringen må erkjenne manglende bærekraftighet og at den gjør for lite for å redusere sitt enorme økologiske fotavtrykk.

All oppdrett må inn i lukkede anlegg i sjø. Det vil stanse den massive lakselus-produksjonen, som både dreper oppdrettsfisk og ville laksefisker. Det vil også fjerne behovet for bruk av rensefisk. Det vil redusere sykdomsproblemet og i alle fall ikke overføre sykdom til villfisk. I tillegg vil forurensende næringsstoffer fjernes fra fjordene. Og det vil sterkt redusere rømming. Ett viktig mål må være å få villaksen ut av rødlista.

Framtidig oppdrett i lukkede merder i sjø vil gi mer bærekraft og redusere næringens store økologiske press på kystnatur og villfisk. Og ikke minst vil dette forbedre omdømmet til oppdrettsnæringa.

