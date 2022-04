Nei, jordflytting skal ikkje bli den nye normalen

Her endte turen på E6: - Han husker at han prøvde å kjøre forsiktig

Bit for bit er vi ansvarlige for å ødelegge for våre etterkommere

Saken oppdateres.

Det høyrest så lettvint ut å berre flytta matjorda dersom ein vil leggja nye bustader på eit stykke jordbruksareal. Roger Ibenhard Kent har i Adresseavisen 1. april et innlegg med tittelen «Flytting av jord vil bli den nye normalen». Kvar skal ein flytta jorda i tilfelle? Viss det finst ein alternativ stad, bør kanskje bustadbygginga skje der. Å flytta matjord er ingen kvikkfiks. Det kostar og det krev god planlegging av kompetente folk. Jorda bør flyttast til ny stad relativt raskt, og ein må passa på at laga i jorda ikkje vert for mykje hersa med.

Det er mykje mikroliv i ein neve jord. Dette livet er heilt avgjerande for dyrkingsevna til jorda. Det same gjeld abiotiske forhold som fukt, lys og skugge, drenering, vindforhold og helling. Å flytta matjord frå ei sørhelling med godt vern mot vêr og vind til meir vestvende forhold nokre titals meter opp mot skogen, vil forringa produksjonspotensialet kraftig.

Jorda skal vera lett tilgjengeleg for dei som skal utføra dyrkingsarbeidet. Jordlappar som ligg spreidd og ulendt til, vil vera meir krevjande å dyrka på og medføra auka energibruk med ditto klimagassutslepp. Jord skal pløyast og harvast, såast i, gjødslast, kanskje vatnast, reinskast for ugras og til slutt skal det haustast. Det ligg mykje arbeid bak ein sekk med gulrøter eller ein rundball med gras.

Det er ikkje berre ei matkrise me no ser konturane av. Me har og ei naturkrise på gang. Ifølgje FN er arealbruken vår det største trugsmålet mot dei artane me deler denne kloden med. Det er ein føresetnad for vår art at det er liv laga for medskapningane våre, både dyr, fisk, fuglar, insekt, mikroliv og planteliv. All arealbruk øydelegg og fortrenger andre artar. Det er ikkje berre å hogga ned ein skogteig for å leggja matjord der i staden.

Jordvern er i størst mogleg grad å ta vare på matjorda der ho allereie ligg. Jordflytting skal berre nyttast når det er heilt naudsynt fordi viktig infrastruktur må på plass. Hus, hytter, kjøpesenter og andre private bygg er ikkje i den kategorien. Det er enklare og mindre øydeleggjande for vår evne til å brødfø oss sjølve no og i framtida viss me legg bustadene våre der dei er til minst skade for matjorda og naturen. Slik kan me handla i samsvar med FN sine mål om berekraft.

