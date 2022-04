Campusprosjektet og Adressa

Saken oppdateres.

I lederen i Adresseavisen 1. april skrives det at NTNU-campusprosjekt skaper rom for tverrfaglighet, og at tverrfaglighet ikke bare er et moteord. Jeg er enig i at det ikke bør være det, men er redd at «tverrfaglighet» for lengst har blitt det.

Alle skal jobbe tverrfaglig, men ingen spør lenger hvorfor og når. Tverrfaglighet har blitt mål i seg selv og derved mistet mye av sin verdi. Det er pussig at lederen ikke tar med kritikk fra skeptikere som påstår at argumentet for hele milliardprosjekt (mer tverrfaglig forskning og studie – synergieffekter), er et luftslott uten evidensgrunnlag – litt lite for elleve milliard kroner.

Er man så forhåndsbestemt i sin mening, eller tas alle argumentene for samlokalisering for god fisk? Heldigvis sto kommentaren fra Mats Ramo med et klart annet synspunkt ved siden av lederen samme dag. Det skal Adressa ha.

