Dyr og dårlig motorvei

Torsdag 31. mars hadde Jacob Lindberg et debattinnlegg hvor han mener kritikken mot fire felts motorvei gjennom fylket savner perspektiv. Hovedankepunktet synes å være at forskjellen mellom en vei på 90 og 110 km/t fartsgrense er et par meter bredde, og at det ikke er noe å bry seg om. Han trekker også fram samfunnsøkonomi som begrunnelse for 110 km/t.

Savnet av perspektiv går begge veier, Lindberg! Selv om en firefelts motorvei med 110 km/t i teorien bare er fem meter bredere enn en to/trefeltsvei, er det andre faktorer som utgjør langt større forskjeller for natur, matproduksjon, kultur og økonomi.

Langt strengere krav til svinger, bakketopper, av- og påkjøringsramper gjør en firefelts motorvei med 110 km/t svært lite fleksibel. Svingradiusen øker fra 400 til 800 meter. Norge må rett og slett bygges om for å oppfylle kravene. For eksempel kan ikke veien gå rundt Fiborgtangen, men må enten gå i tunnel eller gjennom noe av den beste matjorda i Norge. Der naturen er mer variert enn på Innherred ser vi enorme skjæringer og fyllinger.

Alt dette har en høy pris! Prisen er omkring 200 millioner kroner per kilometer vei. Åsen–Steinkjer er beregnet til 13 milliarder kroner, og det er før prisøkningene som nå varsles. Selv Nye Veier har nå gått bort fra at prosjektene skal være samfunnsøkonomisk lønnsomme, de er svært ulønnsomme. Og staten tar ikke hele regninga – det vil koste mange hundre kroner i bompenger å kjøre gjennom fylket.

På toppen av dette får vi til dels meget store negative konsekvenser for klima, natur, matproduksjon, kulturminner og folkehelse. Klimautslippene øker blant annet på grunn av mer bruk av betong, drivstoff-forbruk øker med 18 prosent for bensinbil og 36 prosent for elbil. Inngrep i myr øker CO₂-utslippene. Økt fart gir økt utslipp av mikroplast fra dekkene.

En to/tre felts vei med 90 km/t er langt billigere løsning, som delvis allerede er på plass og som fungerer utmerket. En slik vei har mulighet til å bli samfunnsøkonomisk lønnsom og kan tilpasses landbruk, natur og bebyggelse. Naturvernforbundet mener vi skal ta vare på de veiene vi allerede har, før vi bygger nye og dyre motorveier. Skal vi regne på spart tid, vil utbedring og vedlikehold av fylkesveiene utgjøre større besparelser. Så det er ikke et par meter bredere vei som skaper opprør, Lindberg.

