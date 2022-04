ISFiT påvirker verden! 

Saken oppdateres.

For noen dager siden skrev Rina Sunder i Adressa et innlegg om at «ISFiT er mangfold i praksis». Her debatterer hun for at ISFiT er med på å gjøre en forskjell for unge mennesker ved å skape en samlingsarena for verdens studenter og knytte relasjoner på tvers av landegrenser.

Å være med på ISFiT, er som å møte hele verden i én by. Studenter i Trondheim har en sterk påvirkningskraft til å sette dagsordenen – globale dilemmaer er ikke kun for «de høye seter», men noe som angår oss alle i våre daglige liv. Det er unge mennesker som skal lede verdenen om noen år, så det er rett at vi skal være med på å påvirke den. Denne påvirkningskraften vil jeg gjerne komme med et eksempel på.

En student som deltok på ISFiT 2001 var Richard Aidoo. Festivalen i Trondheim i 2001 gjorde stort inntrykk, og da Aidoo ble professor i statsvitenskap på Coastal Carolina University i USA, lagde han et eget fag om tematikken til ISFiT. Hver festival har sitt eget tema som preger debattene, workshopene og arrangementene, som holdes for de 500 internasjonale studentene som kommer til byen under festivalen. Når ISFiT får et nytt tema, endrer også pensum seg i dette faget, og i år heter emnet «Polarization: Global Perspectives (ISFiT 2023)».

Jeg er nå i samtale med Richard Aidoo for å holdes oppdatert om pensum om polarisering. Han påpeker selv at dette faget kommer til å bli ekstremt relevant, da polarisering er et kjent fenomen i USA. Tidligere tema har blant annet vært diskriminering, migrasjon og korrupsjon, som studentene har fått bryne seg på de siste årene. Under festivalen kommer noen av studentene som tar faget til Trondheim, for så å skrive en rapport om både festivalen og tematikken. Deretter deler de sine erfaringer med resten av universitetet.

Når man vender blikket ut mot verden, blir det tydelig hvorfor polarisering er et dagsaktuelt tema: Om det er den spente politiske situasjonen i USA, krigen i Ukraina, eller de globale utfordringene vi må løse som verdenssamfunn; klimaendringer, eldrebølger og trusler mot demokratiske rettigheter. ISFiT anerkjenner dette og setter polarisering på dagsorden – både her i Trondheim og ellers i verden.

Dette er ett av flere eksempler på hvilken påvirkningskraft som finnes i studentfestivalen ISFiT. Verdens største internasjonale studentfestival preger studenter fra hele verden, og vekker engasjement over alt.

