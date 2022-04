Saken oppdateres.

Engasjementet på grasrota i Norge er veldig stort for å ønske ukrainske flyktninger velkommen. Det gleder oss. Også Kirkens Bymisjon tilbyr hjelp, både med å skaffe frivillige og med inkluderende aktiviteter og tilbud på våre ulike møteplasser. Men vi må våge å ta debatten om diskriminering. Er det rom for alle?

Noen spørsmål som kanskje vil være provoserende for noen: Har vi tenkt på forskjellsbehandlingen vi gjør mellom hvite europeere og andre flyktninger i like stor nød? Om vi ikke ønsker å rangere mellom ulike folkegrupper, ser vi likevel at det er konsekvensen. Kan effekten av våre vedtak ha rasistiske trekk, tross velmente intensjoner?

Vi er oss selv nærmest. Også i flyktningspørsmål. Vi har sett nasjonalt at stortingsflertallet opererer både sent og med lave kvoter for flyktninger blant annet fra Moria-leiren, som sto i brann på mer enn en måte. Og vårt noble land er heller ikke noe forbilde internasjonalt, så langt, på rask håndtering og størrelse på antall flyktninger som kommer fra det krigsherjede Ukraina. Det er ikke rart folk reagerer når en stormaktsleder både går til ubegrunnet krig mot et «broderfolk», bygget på løgn og med null respekt for menneskeverd og grenser for krigsforbrytelser mot sivile. Men det er i Europa.

Fylkestinget fortjener applaus for å komme ukraina-flyktningene til økonomisk unnsetning ved gratis bussbilletter. Men vi registrerer at det har skjedd mens de drøyt 140 voksne asylsøkere på Sandmoen er fratatt et gunstig billettsystem som ikke er erstattet med nye ordninger. Dette er et tankekors for de av oss som mener vi har en for streng flyktning- og asylpolitikk. Og at vi bruker for lite ressurser på integrering, og ikke stiller opp for ureturnerbare flyktninger som lever isolert og uten ordinære rettigheter i år etter år.

Dette berører det grunnleggende spørsmål om alle mennesker er like mye verdt? Om avstand er god nok unnskyldning. Om båtflyktninger skal seile sin egen sjø? Er det slik at vi ønsker bare dem som er lettest å integrere, fordi de er lik oss, og fordi andre har en annen etnisk, kulturell og religiøs bakgrunn som vi helst vil slippe å ha nært innpå? Vi ser partier ikke er til å kjenne igjen fra tidligere flyktningutfordringer.

Kirkens Bymisjon ønsker å komme dem til unnsetning som er truet på livet, og de som har mistet sitt livsgrunnlag og mange av sine kjære, uten å stille spørsmål om verken tro, legning, egenskaper, nytte på arbeidsmarkedet eller etnisk bakgrunn. Vi må ta vår del av ansvaret i en felles verden med altfor mye ondskap.

