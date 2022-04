Store vegprosjekter svekker muligheten for nullvekst i biltrafikken

Saken oppdateres.

Utvidelser til firefelts motorveier rundt og gjennom storbyene og undersjøiske vegforbindelser til forstadskommuner forbedrer framkommeligheten, men bidrar også til økt biltrafikk. De store bynære vegprosjektene er kontraproduktive vis-à-vis storbyenes forpliktelser i byvekstavtalene om null vekst i personbiltrafikk. Men de fører ikke nødvendigvis til økte klimagassutslipp. En studie av de trafikale effektene av ny firefelts E6 nord for Trondheim (mellom Heimdal og Melhus), av Eiganestunnelen (E39 i Stavanger) og av Ryfylkes fastlandsforbindelse mellom Stavanger og Strand viser betydelig trafikkvekst.

Disse vegprosjektene inngår ikke i byvekstavtalene for disse byområdene, men de påvirker trafikkutviklingen i byene. I byvekstavtalene har kommunene, fylkeskommunen og staten ved Samferdselsdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet skrevet under på at trafikkveksten i byområdene skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gange.

Ny E6 mellom Heimdal og Melhus, sør for Trondheim, åpnet i desember 2018. Den 8,2 km lange firefeltsvegen bidro til bedre trafikksikkerhet, redusert kø, økt framkommelighet og en trafikkøkning på 14 prosent fra 2018 til 2019. Trafikkøkningen var størst mellom Melhus og Heimdal, men den fortsatte også inn mot Trondheim. Til sammenligning viser byindeksen for Trondheim en økning i ÅDT (årsdøgntrafikk) fra 2018–2019 på 1,3 prosent for lette kjøretøy.

Den 3,7 km lange Eiganestunnelen (E 39) mellom Tasta og Schancheholen i Stavanger åpnet i april 2020. Den bidro til redusert reiseavstand og reisetid og at gjennomgangstrafikken ble kanalisert bort fra lokalvegnettet. Ryfylkes fastlandsforbindelse (Ryfast) som åpnet i desember 2019. Den bidro til at reisetiden mellom Stavanger og Ryfylke ble redusert fra 45 minutter (kun fergetid) til 21 minutter med bil. Det første året uten bompenger gjennom Ryfast økte trafikken med hele 78 prosent. Da bompenger ble innført i februar 2021, ble økningen redusert til 48 prosent og i samme periode økte antall busspassasjerer på strekningen med 40 prosent fra 1 000 til 1 400 per døgn. Dette illustrerer at bompenger både har bidratt til redusert bilkjøring og til økt andel kollektivreisende.

Økt biltrafikk fører vanligvis til økte klimagassutslipp. Det er imidlertid ikke alltid tilfelle. Ifølge SSB fører køkjøring på motorveg til 75 prosent høyere klimagassutslipp enn ved fri flyt. Derfor er det ikke helt åpenbart hvilke effekter Ny E6 Heimdal og Melhus og Eiganestunnelen E39 vil ha for klimagassutslipp. Beregninger av CO₂ -utslipp på strekningen mellom Ryfylke og Stavanger viser at selv om biltrafikken økte med 78 prosent, så ble utslippet mer enn halvert ved at bilene kjørte gjennom Ryfast i stedet for å bli fraktet med ferge. Dette kan imidlertid ikke regnes som en varig reduksjon i CO₂ -utslipp fordi framtidig fergedrift forventes å bli basert på nullutslippsferger. Trafikkveksten fra nye E6 Heimdal-Melhus utgjorde 6–7 prosent av biltrafikken på E6 like utenfor Trondheim.

Forbedring av framkommeligheten på hovedferdselsårene inn til og gjennom de store byene er viktig for at byene og omlandet skal fungere sammen, og for at arbeidspendling og annen nødvendig transport skal kunne foregå uten kostbare forsinkelser. Forbedringer av framkommeligheten bidrar samtidig til at byenes muligheter til å nå målsettingen om null vekst i personbiltrafikken svekkes. Nye firefelts motorveger er planlagt og er under bygging både nord og sør for Trondheim, nord og sør for byområdet på Nord-Jæren og inn til Bergen fra sør. Dette vil bidra til ytterligere økt personbiltrafikk i byområdet dersom det ikke settes inn restriktive tiltak.

