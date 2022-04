Hensynet til pasientene må veie tyngst

Husk at legevakta er for akutt hjelp.

Jeg henvender meg som pasient over tid til dere. Først og fremst til dere som beslutter om å ta Helseplattformen i bruk. Fokuset må være på det som tjener pasienten best! Det kommer til å koste, på kort sikt mye, men i det lange løp vil det lønne seg. Dette er ikke tida for å telle kronestykker, pasienten må settes i fokus.

De siste 3,5 årene har jeg vært behandla ved seks avdelinger ved St. Olavs og følges i dag opp av fire. Viktigheten av gode pasientjournaler blir da veldig åpenbar. For dagens journalsystemer fungerer for dårlig, og er ikke til det beste for pasientene.

Når man kommer til sykehuset, blir man tatt imot av en sykepleier med penn og papir, som spør om det som stort sett står i journalen min fra før. Deretter kommer det gjerne en lege, som spør om det samme. Og så en sykepleier til og gjerne en lege til. Jeg svarer da: «Alt det du spør om står i journalen min fra før». Svaret jeg får tilbake er «det er så mye enklere å spørre deg». Slik skal det ikke være.

Bare innen St. Olavs finnes det visst elleve ulike journalsystemer, i tillegg til de eksterne som kommunehelsetjenesten og fastlegene bruker. Da er det ikke vanskelig å forstå at et nytt enhetlig journalsystem er sårt tiltrengt, slik at sykepleiere og leger får opp de nødvendig pasientopplysningene med en gang og slipper å notere på papir opplysninger som allerede finnes.

I tillegg er det avgjørende at kommunehelsetjenesten, inkludert fastlegene, og ambulansetjenesten har den samme raske tilgangen på relevant informasjon. Dessuten vil pasienten få lettere tilgang til sine egne pasientopplysninger. Dette vil den nye Helseplattform bidra til.

I Stortingsmelding nr. 9 (2012 – 2013) «En innbygger – en journal» kan vi lese følgende: «Et integrert og helhetlig journalsystem vil gi helsepersonell, pasienter og brukere enklere tilgang til relevant informasjon, bidra til bedre samhandling og ressursbesparelser».

De viktigste verdiene i Helseplattformen er forbedra pasientsikkerhet, bedre samhandling mellom ulike aktører i helsevesenet og ikke minst ei mer effektiv drift for alle involverte. Blir man for opptatt med å telle kronestykker, mister man lett disse verdiene av syne. Forestill deg at du blir alvorlig skadd i ei bilulykke, eller får et slag, eller at hjertet ditt stopper opp. Ambulansen kommer, og får med en gang opp relevante helseopplysninger om deg.

Forestill deg at du skal legges inn på sykehuset for ei eller anna behandling. Innleggelsen går raskt unna fordi sykehuset har en oppdatert og tilgjengelig journal om deg. Forestill deg at du bor på en helseinstitusjon i kommunen, og har vært innlagt på sykehus ei tid, og kommer tilbake til kommunen igjen. Da har helseinstitusjonen din oppdatert informasjon om sykehusbesøket ditt før du er tilbake på rommet ditt. Forestill deg at en slik virkelighet, som beskrevet ovenfor, er innen vår rekkevidde.

Vel, slik jeg ser det, er denne virkeligheten innen rekkevidde. Hvis alle setter pasientenes beste i fokus, og ikke lar andre vikarierende motiver stå i veien for Helseplattformen. Da må du som skal fatte de riktige beslutningene, bry deg om meg som pasient. Det kommer ikke til å gå smertefritt eller bli perfekt. Ingenting mennesket har befatta seg med hittil har blitt perfekt. Men, med pasienten i fokus blir det nye journalsystemet forhåpentligvis godt nok.

