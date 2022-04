Mangel på vernepleiere

Er det slik at vi ønsker bare dem som er lettest å integrere, fordi de er lik oss?

Husk at legevakta er for akutt hjelp.

Saken oppdateres.

Vil påpeke at dagens opptakskriterier på universitet og høyskoler også medfører at studenter slutter eller ikke fullfører studiet. Mange ønsker å bytte studieplass, men møter stengte dører for å fortsette studiet på ny plass. Dette oppleves svært rigid, selv om studiene selvsagt kan ha litt ulike innhold og studie forløp.

LES OGSÅ: Vi mangler 20 000 vernepleiere - vi trenger dere

Ulike opptakskrav fra studiested til studiested gjør også at studenter som har påbegynt studiet et sted, ikke kommer inn andre steder, og dermed faller fra. Sårt tiltrengt fagkompetanse forsvinner til andre yrker. Min datter har fullført ett år ved høyskolen i Molde på vernepleie. Hun trives ikke i Molde og ønsker studere i Trondheim.

På grunn av avlyste eksamener på videregående stiger snittet på poenggrensen ved opptak. Dermed kommer hun ikke inn i Trondheim og kan heller ikke søke deg direkte til andre året ved vernepleie på NTNU. Dette til tross for alle beståtte eksamener/praksisperioder ved høyskolen i Molde.

Større fleksibilitet mellom studiesteder burde tilstrebes for ikke å miste studenter underveis. Dette er spesielt viktig når det mangler 20 000 vernepleiere. Ta vare på dem som ønsker å fullføre.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !