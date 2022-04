Med 110 km/t vil turen ta under tre kvarter

Husk at legevakta er for akutt hjelp.

Dette er en lederkommentar fra avisa Innherred 7. april 2022.

Norge har de tregeste veiene i Europa. Slik blir det når stortingspolitikere blander seg inn i fartsgrensa på enkeltstrekninger.

Nå melder politikerne seg på i vegbyggingen igjen. Det er til ugunst for Innherred. Marit Arnstad (Sp) vil kutte i fartsgrensen på E6 og gi pengene som spares til E14 i egen kommune. I et intervju sier Arnstad «hvis du sparer inn kostnader på E6 Åsen-Mære, vil det kunne åpne for en helt nødvendig forbedring av E14. Jeg tror en kostnadsreduksjon på Innherred betyr at det er større rom for å få til det.»

Det bør bli slutt på at politikere på Stortinget skal saksbehandle fartsgrensen på den enkelte veistrekninger. Politikere bør ikke sette strekninger opp mot hverandre i politiske hestehandler. Bygging av veier bør være basert på samfunnsmessig nytte og rasjonalitet.

Andre land holder seg med en veipolitikk der vegbyggingen er mer faglig styrt. I Norge har det før etableringen av Nye Veier vært en for politisert styring av veipolitikken. Dette er en viktig grunn til at snittfarta på norske veier er stusslige 67 kilometer i timen. Dette er flaut når vi sammenligner med andre land. Nest lavest fart har Sveits, som har 82 km/t. I Sverige er snittfarten 88 kilometer i timen, ifølge Vista Analyse.

Får vi en snittfart på 110 km/t på hele E6, vil man kunne kjøre fra Sparbu til Trondheim på én time. Fra Levanger vil turen ta under tre kvarter. Da vil Innherred havne under den kritiske pendleravstanden til Trondheim. Da vil de befolkningsrike delene av Trøndelag knyttes sammen. Det vil bli fullt mulig å bo på Innherred, og jobbe i Trondheim.

Innherred har vært et politisk stebarn i veipolitikken i lang tid. Bare se hva som skjedde da Nye Veier ble etablert. Nye Veier skal ikke ta politiske hensyn, men bygge vei der nytten er størst. Først da kom utbyggingen av E6 nord for Stjørdal frem i køen. Hvis ikke Nye Veier hadde overstyrt de politiske hestehandlene, ville det ikke pågått graving i Forbordsfjellet nå.

Det siste utspillet til Marit Arnstad bør avvises. Det vil gi Innherred dårligere vei, og veien vil ta lengre tid før den kan bli realisert. Lavere fart betyr dårligere samfunnsøkonomisk nytte. Det betyr at veien havner bak andre prosjekter i køen. Arnstads løsning vil føre til at vi i mange flere år vil kjøre på tofeltsvei med håpløse avkjøringskryss i Mulelia.

