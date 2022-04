Vi må slutte å feire middelmådighet

Husk at legevakta er for akutt hjelp.

Rosenborgs kamp i Bodø gjorde tydelig én ting. Klasseforskjell. Når Rosenborg som Norges gigant blir hyllet for å reddet et poeng etter å ha ligget bakpå hele kampen, ja det er klasseforskjell. Som Trønder gjør det vondt når Ulrik Saltnes sier: «Vi visste de ville ligge bakpå». Er Rosenborg virkelig sunket så lavt? Ja, sesongen har nettopp begynt, det er et ungt lag og ett poeng mot seriefavoritten er en god prestasjon, men er dette en mentalitet vi skal omfavne? Unnskyldninger og godta å være dårligere?

Som supporter forventer jeg ikke festfotball med en gang, ikke nødvendigvis gull og grønne skoger i førstesesongen, men framgang. Jeg ønsker å se en retning, at noe formes som kan bli stort, en viss identitet. Det er dette som skaper suksess. Det er nettopp dette som gjør Bodø/Glimt så gode. Det er ikke rart Glimts Runar Espejord eller Amahl Pellegrino presterer med en gang. De får klar instruks på hva de skal gjøre og hvordan de skal brukes. De spiller finest fotball, scorer flest mål, er best trent og løper mest av alle. De er et lag, spillerne har roller, en kultur og mentalitet man enten adopterer eller forlater.

Ja, det finnes flere veier til Roma. Ja, Rosenborg har hatt suksess med defensiv fotball under Hamren. Men dette fungerte også å mye på grunn av Hamrens folkelighet. Han ble en av fansen samtidig som man hadde profiler som viste hva Rosenborg sto for utenfor banen. De sesongene Rosenborg ikke vant etter Hamren, ble preget av dette. Identitetsmangel, ledermangel og manglende spillestil.

Kåre Ingebrigtsen førte klubben tilbake til dette. Om han har hørt mannen snakke, så hadde han en formening om hva Rosenborg skulle være. Ikke bare på banen, men også utenfor. Det ga totaldominans 13 sesonger. Så bestemte styret at dette ikke var godt nok, og at vi skulle til Champions League uten å ha en plan på hvordan. Dette førte klubben langt unna seg selv.

Rosenborg og Bodø/Glimt er altså eksempler på at du kan oppnå det umulige med karakter, og ikke komme noen vei uten det. Når media hyller Rekdal for å ha reddet ett poeng, er det signal på at tidene endres. En ting er sikkert, man vinner ikke titler med å legge seg bakpå og godta at man er dårligere. Konstant trening på en stil, det gir resultat.

Som enhver supporter vil seier få meg bak laget. Rekdal skal ha ros for at han gir ungguttene sjansen, men med en mann som er så langt unna hva vi står for fotballmessig, en mann som er omtrent like folkelig som Sylvi Listhaug og like mye humor som Drillo, da er det vanskelig å skjønne at dette er Trøndelags redningsmann.

