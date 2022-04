Ap og Sp motarbeider Trøndelag

Saken oppdateres.

Det er få saker i politikken vi har jobbet så mye med som E6 gjennom Trøndelag, Ocean Space og NTNU. Det har for oss vært viktig å prioritere disse prosjektene fordi det har så stor betydning for oss trøndere. Men like viktig er det for Norge som nasjon. Da Høyre forlot regjering i høst, var det i visshet om at vi hadde fått disse viktige prosjektene i havn.

Etter mange års unnfallenhet fra Ap og Sp som verken hadde prioritert samferdsel eller forskning og utvikling, serverte vi nå prosjektene på et sølvfat til Borten Moe, Kjerkol og Gram som inntok regjeringskontorene i høst. Spaden sto klar til å settes i jorda. For det finnes knapt en region Solberg-regjeringen satset så tungt på som Trøndelag.

Nå ser vi en Støre-regjering som angriper viktige Trøndelag-prosjekter med kirurgisk presisjon. Den siste tiden har Støre-regjeringen gått til angrep på viktig nasjonal infrastruktur for kunnskap, forskning og innovasjon. Det er et stort tap for Trondheim som teknologihovedstad og Norge som kunnskapsnasjon.

Og samtidig som regjeringen varsler omfattende kutt på samferdsel, går vår egen statsråd fra Trøndelag, Ola Borten Moe, ut og slår med ljåen over vedtatte prosjekter med historisk betydning for Trøndelag og Norge. Store prosjekter står i kø: Ny E6, nytt NTNU-campus og Ocean Space Centre har alle fått grønt lys og budsjettbevilgninger av Solberg-regjeringen. Dette er tunge og fremtidsrettede satsinger som styrker Trondheim som teknologi- og kunnskapshovedstad, som gir oss flere arbeidsplasser og bidrar sterkt til at vi lykkes i den grønn omstillingen.

Når Støre-regjeringen kutter så drastisk i disse, så er det ikke bare Trondheims-kutt. Kuttsignalene regjeringen nå kommer med, har til felles at de går til angrep på viktig nasjonal infrastruktur for kunnskap, forskning og innovasjon. Det som skapes ved disse institusjonene i Trondheim, skal hele landet leve av i fremtiden.

Kunnskap, forskning og innovasjon ofres for Senterpartiets reverseringsmani. Regjeringen tar seg god råd til å gjenopprette gamle små kontorer, administrasjon og gamle monopoler. De skal bruke flere milliarder på reversering av Solberg-regjeringens reformer. Men både kunnskaps, forskning, innovasjon og vei blir nå gjenstand for urimelig kuttforslag og tre statsråder fra Trøndelag som ser ut til å motarbeide trønderne og våre interesser.

