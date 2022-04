KrF har tillit til familiene

Tap i første semifinale for Deila og New York

Det er et alvorlig budskap fra småbarnsmor Anja Berg Fritz i tirsdagsavisa. Etter at Stortinget mot KrFs stemmer vedtok tredeling av foreldrepermisjonen, har andelen kvinner som tvinges til å ta ut ulønnet permisjon økt fra 30 til 48 prosent på fire år. Dette kan ikke fortsette, og dagens tredeling med 15 uker permisjon til mor, 15 uker til far og 16 uker til fri bruk må opphøre. KrF foreslår å gå tilbake til ti uker på hver av foreldrene og i tillegg øke den valgfrie delen med fire uker til 30 uker. Vi arbeider også for rett på barnehageplass ved ett års alder.

Det er opprørende å lese den arrogansen som kommer fra Venstres stortingsrepresentant Ingvild Thorsvik i møte med den virkeligheten hun har skapt. Hun utstråler en mistillit til at foreldrene skjønner sitt eget beste. De skal hindres i å gjøre valg som er til det beste for det nyfødte barnet, for henne som nettopp har gjennomgått svangerskap, fødsel og barseltid og for familien som helhet.

Foreldrene må finne seg i å være brikker i en forvrengt likestillingskamp. Det mangler forståelse for at kvinner og menn har ulike behov og forutsetninger i forbindelse med denne perioden i barnets oppvekst, og at mors permisjon blir kortere enn Helsedirektoratets anbefaling for amming.

Når den lønnede permisjonstida for mor er for kort, stilles foreldrene overfor et urimelig valg: Mødrene må enten handle i strid med sine instinkter og overbevisning og gå for tidlig tilbake til arbeid, eller velge en ulønnet permisjon. Det siste er forbeholdt de som har best økonomi og er sosialt urettferdig, og det svekker også kvinnenes sosiale rettigheter. Dette er dårlig likestilling.

Den moderne familien ønsker en god kombinasjon av familieliv og arbeidsliv. Det er flott at menn nå tar sin permisjon og sitt ansvar. Nå må vi skape ordninger der arbeidslivet tilpasses familielivet og ikke omvendt.

