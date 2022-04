Langrennstalentene og Adressa

Husk at legevakta er for akutt hjelp.

Saken oppdateres.

«Et talent formes i det stille» (Goethe). Er det den filosofien Adresseavisen følger når det gjelder alle de yngste, dyktige langrennsløperne i kretsen? Jeg har vært så heldig og fått være med på mange arrangement for de yngste rundt om i kretsen denne vinteren, og jeg er mektig imponert!

Har lest i Adresseavisen at det er bekymring rundt rekruttering/ettervekst. Da er det bare å møte opp på et renn, se og lære. Der kryr det av langrennstalenter, og jeg spør: Burde ikke disse innimellom fått litt spalteplass i Adressa? Så at en viss fotballklubb fikk ca. syv siders dekning i uke 13, og sesongen hadde ennå ikke startet! Hvorfor ser det ut som Adresseavisen er kjemisk fri for skribenter som gløder for langrenn i de yngste klassene? Jeg bare spør?

