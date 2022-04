Må unge rope enda mer, eller vil de voksne lytte?

Stadig flere dyrker mammarollen for alt den er verdt

Jeg gleder meg til ungdommens klimatoppmøte i Trondheim i dag, 7. april. Men å delta kommer med en bismak. Jeg blir ofte spurt om hva jeg synes om de unges klimaengasjement. Det er lett å svare på: Det er råbra og dessverre helt nødvendig. Men altfor ofte opplever jeg at ansvaret for handling skyves videre på neste generasjon.

På mandag kom nok en klimarapport fra FN. Konklusjonen er tydelig: Det haster mer enn noen gang. Likevel er det håp. FN viser at vi kan slå ned på klimakrisa, løse verdens fattigdomsproblemer, og skape sosialt rettferdige samfunn hvis vi bare ser disse utfordringene i sammenheng. Som at overforbruket i rike land som Norge ødelegger naturen og fører til ulevelige forhold for en stor del av verdens befolkning.

På rapportlanseringen roste klimaminister Espen Barth Eide ungdommens klimaengasjement og sa at deres bevisste forbruksvalg kan gi betydelige utslippskutt. Er det ros eller er det ansvarsfraskrivelse, all den tid ministeren selv ikke kan vise til tilstrekkelige klimatiltak i egen regjering? Er det nok en gang de unge som må rope for sin rett til en levelig klode, mens de ansvarlige voksne somler vekk dyrebar tid?

Som en del av generasjonen som har vokst opp i verdenshistoriens desidert mest fredfulle, demokratiske, trygge og rike periode (og land), skylder Barth Eide dagens unge den samme muligheten til å vokse opp i en verden uten klimakrise. Det er den sittende regjeringen, mer enn noen regjering tidligere, som avgjør om vi klarer å bremse klima- og naturkrisa. Det er ikke nok med rosende ordelag om ungdoms klimaengasjement, det kreves handling – nå.

