Vegnormaler og kostnader

Saken oppdateres.

Arild Mathisen skriver i et innlegg i Adressa 1. april at Nye Veier planlegger og bygger sine veger i henhold til vegnormalene. Dette er jeg sørgelig klar over, og føler det vanskelig å ikke kunne diskutere fornuften i vegplanene, framfor om forslagene er i henhold til normalene.

Alle retningslinjer, inklusive vegnormaler, bør ha som målsetting at det foretas fornuftige valg. I 2015 endret daværende samferdselsminister, Ketil Solvik-Olsen, vegnormalene slik at det ikke lenger skulle være muligheter å planlegge en firefelts veg for andre hastigheter enn 110 km/t. Dette er et vedtak som Nye Veier har fulgt opp, og som har kostet samfunnet milliarder av unødvendige kostnader og tap av sårbare områder.

Hensikten med det jeg har skrevet i de siste årene, har nettopp vært å få endret vegnormalene for å komme fram til planer som gir oss større valgmuligheter for å finne gode løsninger. Hittil har Statens vegvesen ennå ikke svart på et eneste innlegg, eller vært villig til å være med i debatten. Vi håper Nye Veier kan presse på Samferdselsdepartementet, for å få gjennomført en slik endring, framfor å beskytte seg bak normalene når de velger sine løsninger.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !