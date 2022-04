En viktig og nødvendig debatt

Jorg vil aldri glemme den spesielle aksjonen for to år siden: - Verden er liten

Adresseavisen mener på lederplass at forslag om endringer i domstolsreformen er pinlig. Senterpartiet mener en debatt om domstolsreformen er viktig og nødvendig. Regjeringen har sendt forslag om endring av domstolsreformen på høring. Målet er å se om det er grunnlag for at rettssteder som nå er underlagt en sentral tingrett, på nytt bør få bli en selvstendig tingrett med stedlig ledelse og flere faste dommere.

Domstolsreformen førte til at alle rettssteder i Trøndelag ble samlet i Trøndelag tingrett i Trondheim. Det betyr at Namsos, Steinkjer og Fosen ikke lenger har en selvstendig tingrett, men er rettssteder. Særlig når det gjelder Inntrøndelag tingrett på Steinkjer er spørsmålet om endring til en selvstendig tingrett aktuelt.

Innherred Regionråd skriver i sin høringsuttalelse til Justisdepartementet at tingretten leverte på alle de krav Domstolkommisjonen i sin tid stilte: «Både med henhold til kvalitet, fagmiljø, saksbehandlingstid, nye og tidsmessige bygninger med digitale løsninger, og størrelse på rettskretsen med nært 100 000 innbyggere. Inntrøndelag tingrett var førsteinstansdomstol for 8 kommuner i Trøndelag.». At en slik tingrett ikke skulle kunne videreføres som en selvstendig tingrett med stedlig ledelse, er vanskelig å forstå.

Regionrådet uttrykker også den bekymringen man mange steder føler om de rettsstedene som nå er sammenslått til en felles tingrett. «Domstolsreformen 21, hvor blant annet Inntrøndelag tingrett har mistet status som egen tingrett kan på sikt føre til nedbygging av Steinkjer som rettssted. Det kan svekke fagmiljøet, ikke bare i domstolen, men også andre juridiske miljøer på Innherred over tid»……….». En følge av domstolsreformen 21 kan være at saker i større grad flyttes inn til det som i realiteten er tingrettens hovedsete».

Dommerforeningen ved Frostating lagmannsrett har også avgitt en uttalelse om saken. De ser både positive og negative sider ved domstolsreformen, men peker på at mangel på stedlig ledelse kan skape frustrasjon og negativ kulturutvikling ved rettssteder uten lokalt selvstyre. De viser også til at dommerrekruttering ved små rettssteder uten stedlig ledelse lett kan bli svekket. Mangel på stedlig ledelse kan altså sette i gang en negativ spiral som igjen svekker rettsstedenes stilling.

Dette er relevante bekymringer og ikke så vanskelig å løse. Ved å sikre en stedlig ledelse og status som selvstendig tingrett, kan en sentralisering av juridiske miljø forebygges. En slik gjenoppretting av Inntrøndelag tingrett vil heller ikke være til noe hinder for samarbeid mellom tingrettene om enkelte saker. Tvert imot fleksibilitet og samarbeid mellom domstolene er både viktig og nødvendig. Flere av høringsinstansene peker på at det for framtiden bør være Stortinget som avgjør struktur for domstolene. Det er også et viktig og godt poeng.

Endringer i Domstolsreformen er nå på høring. Min antakelse ut fra de høringssvar som så langt er kommet inn, er at noen tingretter ønsker å bli gjenopprettet som selvstendig tingrett, mens andre er fornøyd med de endringer som er gjort. Så må det være opp til regjeringen å lytte til de innspill som er kommet og legge fram en sak for Stortinget om dette.

