Fortetting i småhusbebyggelsen på Heimdal

Saken oppdateres.

Vi har sett det i avisene i årevis, naboer fortviler over at hekker rives opp med roten, gjerder og altaner ødelegges, eiendommer får store tap av utsikt og sollys, og ikke minst verdi. Etter en runde med planene på byggplankontoret, skjønner etter hvert naboene hva som skjer. Folk blir sjokkert, og vi kan se starten på en konflikt mellom utbygger og folk i nabolaget.

LES OGSÅ: Heimdal blir en bærekraftig bydel

Denne gangen gjelder det en oppkjøpt eiendom hvor det i dag står en sliten tomannsbolig på ei flott og flat tomt på i underkant av 1,5 mål. Slike tomter er svært attraktiv i forhold til det aller meste. Gode solforhold, gangavstand til servicefunksjoner, kort vei til idrettsanlegg og skole. Ideelt for barnefamilier, og som byr på det de trenger i hverdagen. I et åpent infomøte sier arkitekten at forfallet i Vestre Rosten 9 har kommet for langt til å redde boligen. De vil bygge ei lavblokk på 2 1/2 etasje og med karakter av «byvilla».

Utbygger ønsker minst et dobbelt så stort fotavtrykk i bakken som med tomannsboligen. Blokkas kjeller skal gi plass til bilparkering, sykkelparkering og boder. Over kjeller bygges en rektangulær kasse med balkonger som skal romme de fleste leilighetene i to fulle etasjer. På toppen skal settes på en kasse som riktig nok skal trekkes litt tilbake på fasadesiden, men likevel rommer en 3. etasje. Denne etasjen vil rage over dagens tomannsbolig i sin fulle bredde og høyde. Balkonger i etasjene skal vende mot sør og øst, og det blir ingen direkte innsyn til naboer hevder arkitekten.

LES OGSÅ: Heimdal-Trondheim sentrum

I folkemøte på Teams er ingen særlig begeistret over det arkitekten viser fram av planer og skisser. Naboer lurer på hva et slikt boligkompleks kan tilføre området. I kommuneplanens arealdel heter det at stedskarakter og gode helhetsløsninger skal vektlegges i fortettingsprosjekter. Der høy tetthet gir brudd med eksisterende karakter, skal utbyggingsprosjekter tilføre nye kvaliteter. Her får vi et varsel om at tema «tilførte kvaliteter» er uviktig. Etter hvert blir det også opplyst om at 3. etasje i prosjektskissen viser en 3. etasje som er 20 cm høyere enn mønet på dagens tomannsbolig, pluss et heistårn på 70 cm over dette. En nabo spør om dette vil gi mindre sollys på sin eiendom, uten å få svar på.

LES OGSÅ: Heimdal sentrum trenger en ansiktsløftning

Tidligere erfaringer om lignende prosjekter i byen heller mot at boligprosjektet ikke vil tilføre småhusbebyggelsen i Vestre Rosten nye kvaliteter. Utbygger vil bygge ei stor blokk, et leilighetskompleks med 14 eller 16 små leiligheter. Små leiligheter som ikke vil være særlig attraktive for barnefamilier.

Området vil få økt trafikk, mer støy av biltrafikk ut og inn av eiendommen, naboer får innsyn fra balkonger, og de vil miste en del sollys på sine eiendommer. Ingen plass til parker, lekeplasser, turstier osv. Slik fortetting skal ikke skje i områder med småhus i form av eneboliger, tomannsbolig, men på steder som er bedre egnet. La derfor småhusområdet i Vestre Rosten forbli et område uten blokkbebyggelse.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !