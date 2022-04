Høyre satser på både det sosiale og faglige i skolen 

Jorg vil aldri glemme den spesielle aksjonen for to år siden: - Verden er liten

Har de nå endelig innsett at dette er helt avgjørende?

NTNU-utviklet båt kan bli tatt i bruk under OL i Paris

Er helmelk bedre for barn enn lettmelk? Dette svarer ernæringseksperten

Så mange trøndere ligger an til å få igjen på skatten

Dette blir den fjerde restauranten som prøver seg her

Åpner for mer vindkraft på land

Har de nå endelig innsett at dette er helt avgjørende?

Støre om energimeldingen: Vi trenger et krafttak for fornybar kraft

Regjeringen åpner for mer vindkraft på land

Saken oppdateres.

Alle barn skal lære seg å lese og skrive skikkelig. Derfor trenger vi en plan for å ta igjen det elevene mistet i pandemien. Forskningssjefen ved NTNU Samfunnsforskning løftet en viktig debatt om Høyre og Venstres forslag for å ta igjen tapt faglig og sosial læring. Vi trenger debatt om hvordan hjelpe elevene med å ta igjen det de tapte under pandemien, og jeg tror ikke vi er så uenige.

I to år har pandemien påvirket barn og unge. Smitteverntiltak, hjemmeskole og karantene har berørt elever, foreldre og lærere. Vi har lært mye, både fra Caspersens egen rapport, rapporten fra Parr-utvalget og andre om at pandemien har ført til tapt læring, økt fravær og dårligere motivasjon. Derfor fulgte Solberg-regjeringen opp med penger og tiltak gjennom pandemien, og derfor vil vi sikre økt læring og mestring i skolen.

LES OGSÅ: Venstre ser hele eleven

Caspersen har flere innvendinger til Høyres forslag som trenger oppklaring:

Det er en tett kobling mellom det faglige og sosiale i skolen. Vi foreslår å sette inn tiltak både for å ta igjen tapt faglig og sosial læring og tette kunnskapshull, ved at anbefalingene fra Parr-utvalget må følges opp. Ettervirkningen av pandemien må også løses med langsiktige tiltak. Vi trenger tiltak her og nå, men også styrke skolen fremover. Vi trenger flere kvalifiserte lærere som har nok tid til at de faktisk kan være lærere.

Regjeringen vil bare «vente og se», samtidig som de har fjernet viktige tiltak for kvalitet, tilstedeværelse og oppfølging i skolen. De fjernet fraværsgrensen frem til sommeren, kompetansekrav for lærere og lærerspesialistordningen. De stiller ikke tydelige krav om at pengene som gis til kommunene skal brukes på skolen. Milliarder av kroner er gått ut i krisepakker, men ingenting til tapt læring.

Vi må kartlegge hvordan pandemien har påvirket elevene. Etter sommeren skal et nytt kull gå fra barneskole til ungdomsskole, - og videregående. For at alle elevene skal takle dette, må både lærere, skolen og myndighetene ha kunnskap om tilstanden i skolen.

Vi vet at pandemien traff midt i arbeidet med å innføre fagfornyelsen og nye læreplaner. Vi må følge med på hvordan dette påvirker hverandre. Likevel må vi sette inn å ekstra tiltak for elevene nå, samtidig som vi forbedrer skolen på sikt. Høyre aksepterer ikke regjeringens holdning om å bare vente og se. Vi må ha høyere ambisjoner på vegne av elevene. Nå må vi komme raskt i gang slik at barn og unge kan ta den sosiale og faglige skolehverdagen tilbake.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !